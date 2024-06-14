‘Altı’n adam Ronaldo

Turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, 6. kez sahaya çıkmayı bekliyor.turnuvalarda boy gösteren Portekizli yıldız 25 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.TÜRK Milli Takımı'nın yaş ortalamasıolarak hesaplandı.ortalamaya sahip Çekya'nın ardından Ay-yıldızlılar en genç ikinci ülke durumunda. En yüksek ortalama iseile İskoçya'da.Her ülke katılım bedeli olarakalacak. Turnuvada galibiyet için 1 milyonEuro, beraberlik için 500 bin Euro verilecek. Son 16turuna katılan takımlara 1.5 milyon Euro, çeyrek finaleyükselen ülkelere 2.5 milyon Euro, yarı finale kalanekiplere de 4 milyon Euro verilecek.Süper Lig'de geçen sezon görev alan toplam 13 yabancı oyuncu farklı ülkelerin forması ile sahada olacak.En fazla şampiyonluk:En fazla finalist:En fazla katılım:En çok maç:En çok galibiyet:Üst üste kazanan:En çok yenilen:Bir turnuvada en golcü:En çok süre alan oyuncu:En genç oyuncu:En yaşlı oyuncu: