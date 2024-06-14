‘Altı’n adam Ronaldo

Turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, 6. kez sahaya çıkmayı bekliyor. 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'deki
turnuvalarda boy gösteren Portekizli yıldız 25 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı. 39 yaşındaki oyuncu ayrıca 5 turnuvada da gol atan tek isim.
EN GENÇ İKİNCİ TAKIM TÜRKİYE
TÜRK Milli Takımı'nın yaş ortalaması 25.8
olarak hesaplandı. 25.3'lük
ortalamaya sahip Çekya'nın ardından Ay-yıldızlılar en genç ikinci ülke durumunda. En yüksek ortalama ise 28.2
ile İskoçya'da.
KASAMIZ DOLDU: 324 MİLYON TL
Her ülke katılım bedeli olarak 9 milyon 250 bin Euro (324 milyon TL)
alacak. Turnuvada galibiyet için 1 milyon
Euro, beraberlik için 500 bin Euro verilecek. Son 16
turuna katılan takımlara 1.5 milyon Euro, çeyrek finale
yükselen ülkelere 2.5 milyon Euro, yarı finale kalan
ekiplere de 4 milyon Euro verilecek. Şampiyonayı kazanan ülke ayrıca 8 milyon Euro daha kazanacak.
SÜPER LİG'DEN 13 YABANCI
Süper Lig'de geçen sezon görev alan toplam 13 yabancı oyuncu farklı ülkelerin forması ile sahada olacak.
TURNUVADA ÖNE ÇIKANLAR
En fazla şampiyonluk: Almanya, İspanya (3)
En fazla finalist: Almanya (7)
En fazla katılım: Almanya (14)
En çok maç: Almanya (53)
En çok galibiyet: Almanya (27)
Üst üste kazanan: İspanya (2008- 2012)
En çok yenilen: Danimarka (17)
Bir turnuvada en golcü: Fransa-1984 (14 gol)
En çok süre alan oyuncu: C.Ronaldo (2 bin 153 dakika)
En genç oyuncu: K.Kozlowski- Polonya (17 yıl 246 gün)
En yaşlı oyuncu: Gabor Kiraly-Macaristan (40 yıl 86 gün)