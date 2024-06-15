Dortmund’un patronu şahin

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı. Hocalık kariyerine 2021 yılında Antalyaspor'da başlayan 35 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana Edin Terzic'in yardımcılığını yapıyordu.Genç yaşında Alman devinde önemli bir sorumluluk alan Nuri Şahin,şeklinde konuştu.Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken ise,sözlerini sarf etti.NURİ Şahin, 1977-78'de Özcan Arkoç (Hamburg) ve 2014-15'te Tayfun Korkut'un (Hannover) ardından Bundesliga'da görev yapacak 3. Türk teknik adam olacak