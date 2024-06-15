Dortmund’un patronu şahin

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı. Hocalık kariyerine 2021 yılında Antalyaspor'da başlayan 35 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana Edin Terzic'in yardımcılığını yapıyordu. Hırvat asıllı Alman teknik adamın ayrılığının ardından takımın başına geçen Şahin ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı.
Genç yaşında Alman devinde önemli bir sorumluluk alan Nuri Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulüpteki tüm sorumlulara, bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki görevimi dört gözle bekliyorum. İlk günden itibaren başarımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız"
şeklinde konuştu.
KULÜBÜN DNA'SINI ÇOK İYİ BİLİYOR
Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken ise, "Nuri Şahin gibi genç neslin bir temsilcisine teknik direktörlük görevini devredebildiğimiz için çok mutluyuz. Eski takım arkadaşları olarak, güven ve hırs ruhu içinde birlikte çalışacağız. Nuri hem oyuncu hem de yardımcı antrenör olarak kulübü, personeli ve Dortmund DNA'sını iyi biliyor"
sözlerini sarf etti.
BUNDESLİGA'DA 3. TÜRK
NURİ Şahin, 1977-78'de Özcan Arkoç (Hamburg) ve 2014-15'te Tayfun Korkut'un (Hannover) ardından Bundesliga'da görev yapacak 3. Türk teknik adam olacak