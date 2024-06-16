İsviçre 3 golle ‘Murat’ına erdi!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda Murat Yakın'ın ekibi İsviçre, Marco Rossi'nin yönetimindeki Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan İsviçre, 12. dakikada Kwadwo Duah ile öne geçti. İlk golün asistini yapan Michel Aebischer, 45+1'de bu kez kendisi sahne alırken ağları sarsıp farkı ikiye çıkardı: 0-2. İkinci yarıda etkili olmaya çalışan Macaristan, 66'da Barnabas Varga'nın sayısıyla maça tutunmaya çalıştı ancak 90+3. dakikada Breel Embolo fileleri bulup takımını 3-1'lik galibiyete taşıdı. Bu sonuçla birlikte İsviçre turnuvaya 3 puanla başladı. Grubun bir sonraki maç haftasında İsviçre ile İskoçya karşılaşırken, Macaristan ile Almanya oynayacak.urnuva öncesi çok eleştirilen İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın, gruba galibiyetle başlayarak öz güven kazandı. Karşılaşma sonrası çok iyi oynadıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini belirten Türk asıllı İsviçreli çalıştırıcı,dedi.ilk yarıda sahanın tek hakimiydi. Granit Xhaka'nın organizatörlüğünde sahanın bütününü kullanıp sürekli gol aradılar.Bir golü de bu şekilde buldular. İkinci yarıda iki farklı skor avantajıyla tempoyu düşürdüler. İlk devrede hiçbir şey yapmayan Macaristan, ikinci 45'te bir reaksiyon gösterdi. Önemli bir gol kaçırıp sonra da farkı bire indirdiler.