Hamit Altıntop, Portekiz yenilgisinin ardından yapılan eleştirilere cevap verdi: Dozajı olmayan bel altı olaylar var

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Avusturya ile oynayacağımız son 16 turu maçı hakkında açıklamalarda bulunurken, teknik heyete ve takıma yönelik eleştirilere de cevap verdi. Altıntop, "Ölüm, kalım maçı olduğu için diğer 6-1 kaybedilen özel karşılaşmadan daha farklı olacaktır. İkisini hiçbir şekilde kıyaslamıyorum. Terimizin son damlasına kadar mücadelemizi sahaya yansıtmamız çok önemli.Tabii ki hedef Avusturya'yı elemek. Çünkü bu gücümüz, karakterimiz, kalitemiz var" dedi.Milli Takım'a ve teknik heyete yönelik yapılan eleştirilerde dozajın aşıldığını vurgulayan Hamit Altıntop, "Evet, vatandaşlarımızın duygularını göstermeleri çok kıymetli.Sonuç istiyorsanız sonuç da var. C Ligi'nden, B'ye çıkıyoruz. Elemeleri en iyi şekilde sonuçlandırıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kalıyoruz. Ne olması gerekir ki futbol otoriterlerini memnun etmek için, burada içeride olmayan futbol adamlarının yüzünde bir tebessüm olsun? Ne olması gerekir ciddi şekilde anlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Altıntop şöyle devam etti: "İnsanların beklentilerini gerçeklerden uzak tutmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü beklentiler gerçeklerle uyuşmadığında çok büyük hayal kırıklıkları oluyor. Bu bir proje, biz bir sürecin içindeyiz. Bu süreçte heyecan da telaş da olacak. Büyük hatalar da maalesef dönem dönem olabiliyor. Ama bu hatalardan öğrenebilecek bir yapımızın olduğuna inanıyorum.Bunları bir araya getirdiğimizde bugün olmasa da gelecek turnuvalarda bayrağımızı hak ettiği yere taşıyabileceğiz."Altıntop, Arda Güler için de şunları söyledi: "Arda'nın yeteneği, karakteri dönem dönem onun da imtihanı olabiliyor. Bu sadece Arda Güler için geçerli değil, Jude Bellingham için de geçerli veya diğer oyuncular için de geçerli. Bu başarılı ve çok yetenekli bir sporcunun, gündemde olan bir oyuncunun kaderidir. Ama biz Arda'nın gelişimini gayet olumlu görüyoruz. Paylaşımlarından özellikle buradaki tutumundan, duruşundan memnunuz. Tabii ki iç dünyasını kısmen biliyoruz. Onu kendisi daha iyi değerlendirebilir. Ben inanıyorum ki Arda Güler'in geleceği çok parlak ve şu an doğal akışın içinde."