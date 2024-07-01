İlk baskıyı kırarsa Türkiye kazanır!

Avusturya Milli Takımı'nın formasını 7 kez giyen ve futbol eğitimini bu ülkede alan Türk asıllı futbolcu Ercan Kara, A Milli Takım'ın son 16 turundaki zorlu mücadelesi öncesiSpor'un konuğu oldu."Hem Avusturya'nın hem de Türkiye'nin bütün maçlarını takip ettim.Avusturya'nın önde basan ve prese yönelik bir anlayışı var. Salzburg Okulu'ndan gelen Ralf Rangnick'in sistemiyle oynuyorlar."Özellikle ilk 20-25 dakika presin altından kalkabilirsek ve temiz bir oyun kurarsak rakibe karşı başarılı oluruz.Türkiye, ilk yarı Avusturya'nın baskısını atlatabilirse çok gol pozisyonuna girer.Bunu akıllı şekilde kullanmaya çalışacak. Çok koşan ve dinamik oyunculara sahipler.Hollanda ve Fransa'nın bulunduğu gruptan lider çıkmak müthiş başarı."Profesyonel kariyerine Avusturya ekibi Slovan HAC altyapısında başlayan Ercan Kara, 18 yaşında Austria Wien'in rezerv takımına transfer oldu. 1 sene sonra Karabakh Wien'in yolunu tuttu. 3 senenin ardından SV Horn'a 2 yıllık imza attı. Burada 16 maçta 13 golle dikkatleri üzerine çeken Kara, Ocak 2020'de Bundesliga kulübü Rapid Wien'e transfer oldu. 2022 sezonu öncesinde de sözleşmesine 6 ay kala MLS ekibi Orlando City'ye 800 bin dolar bonservisle satıldı. 1 sezon sonra Samsunspor'a geldi. Avusturya Milli Takımı'nda en son 2021 yılında forma giydi.AVUSTURYA'NIN üst düzey oyunculara sahip olduğunun ve bu isimlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Ercan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dortmund'da forma giyen 9 numara Marcel Sabitzer, dinamik ve ayağına hakim bir oyuncu. Leipzig'de oynayan 19 numara Christoph Baumgartner var. Bunlar Almanya'da hep üst seviyede mücadele eden isimler. İkisine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca A Milli Takım'da Rapid'den de tanıdığım Mert Müldür çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Bence güzel, keyifli ve bol gollü bir maç bizleri bekliyor."