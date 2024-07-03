Maestro Arda devlerin yanında

Türkiye, tarih yazarken maçta dengeyi değiştiren isimlerin başında Arda Güler geliyordu. Gürcistan karşılaşmasında ağları bulan yıldız oyuncumuz adından söz ettirirken dün ise maçın Merih ile birlikte en önemli kahramanıydı.İkinci golümüzde ise Merih'in golünün asistine imza atan yıldız oyuncu Türkiye'yi de sevince boğdu. Arda, 20 yaşına girmeden önce Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan (Gürcistan) hem de asist yapan (Avusturya) üçüncü oyuncu oldu. Daha önce bu başarıya 2004'te Rooney ile Ronaldo ulaşmıştı.Arda Güler'e, karşılaşma sonrası UEFA da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla övgülerini yolladı. Avusturyalı oyuncuların arasında tek başına mücadele eden Arda'nın fotoğrafını kullanan UEFA,mesajını paylaştı.TÜRK Milli Takımı ile birlikte tarih yazan Montella maçtan sonra şunları söyledi: "Takım ruhunu son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk olarak Hırvatistan deplasmanında gördük. Futbolcularımız adına çok mutluyum. Galibiyet olarak 2008'i yakalamış durumdayız. Bu da bizim için çok önemli bir mutluluk. Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız. Adım adım gidiyoruz, sıradaki rakibimiz Hollanda. Zihinsel ve fiziksel enerjimizi toplayıp yolumuza devam edeceğiz."Hollanda ile oynayacağımız çeyrek final maçı öncesinde iki fire verdik. Avusturya müsabakasında cezalı Samet Akaydın ve Hakan Çalhanoğlu'ndan yararlanamayan Ay-Yıldızlılar, Hollanda karşısında da kritik iki oyuncusunu kaybetti. Mücadelenin 11. dakikasında sarı kart gören Orkun Kökçü ile 42'de kart gören İsmail Yüksek, Hollanda maçında cezalı duruma düştü.y-Yıldızlılarımız, Avusturya karşısında resmi maçlardaki serisini sürdürdü. Mart 2024'te oynadığımız hazırlık maçında 6-1 kaybetsek deA Milli takımımız bu müsabakalardaürkiye'nin çeyrek finalde karşı karşıya geleceği Hollanda'nın kaptanı Virgil van Dijk, karşılaşma hakkında konuştu. Romanya'yı 3-0'lık net skorla geçen Portakallar'ın Liverpool forması giyen yıldız ismi çok zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini vurgularken,ifadelerini kullandı.ürkiye'nin tarihi zaferi Avrupa'da da büyük yankı buldu. Avusturya medyası, takımlarının Türkiye karşısında ezilen taraf olduğunu ve son 15 dakika dışında oyunun hakiminin Türkiye olduğu konusunda birleşti. Hollanda'dan De Telegraaf,derken İngiliz Daily Mail,başlığı ile Ay-Yıldızlılarımızın başarısını okuyucularına aktardı. İspanyol Marca'nın başlığı ise Arda Güler'den geldi: