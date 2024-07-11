Son gülen iyi güler!

Dortmund'da ilk yarısı zevkli ve heyecanlı, ikinci yarısı ise tam aksi çok sıkıcı bir maç izledik. Bu devrede oyuna daha fazla ağırlık koyan İngiltere idi.Ama Denzel Dumfries'in ceza sahası içinde yaptığı gereksiz bir penaltıyla oyuna denge geldi. İkinci yarıda ortada futbol diye bir şey yoktu. Daha çok topla oynayan takım İngiltere'ydi. Ama hep yana ve geriye pas yaptılar… İleri uçtaki önemli isimler Saka, Herry Kane ve Foden sahada hiç görünmemeye başladılar. Hollanda'da da zaman zaman ani çıkışlar yaptı ancak etkili olamadı. Bunun en önemli nedenlerinden biri teknik direktör Ronald Koeman'ın,Bu kısır futbol artık uzatmaya gidecekken Southgate,Turnuvanın başından beri 'sıkıcı futbol oynattığı' gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan İngiltere'nin hocası Southgate, EURO 2020'den sonra üst üste 2. kez final gördü. Ada ekibi, Berlin'deki finalde İspanya'yı yenerse tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olacak.