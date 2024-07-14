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Giriş Tarihi: 14.7.2024

Bu finale yürek dayanmaz

ÇAĞDAŞ HALICI
Bu finale yürek dayanmaz

İki güçlü futbol jenerasyonu bugün Berlin Olimpiyat Stadı’nda 22.00’de karşılaşacak. İngilizler, tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonluğu’nu isterken, İspanyollar 12 yıl sonra mutlu sona ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor

İspanya ile İngiltere bugün TSİ 22.00'de Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. 14 Haziran'da ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanan açılış maçıyla başlayan turnuva, Berlin'deki Olimpiyat Stadı'ndaki finalle son bulacak. Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier'in yöneteceği mücadeleyi TRT 1 naklen ekranlara getirecek. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası finali oynayacak İngiltere, EURO 2020'de kıyısında döndüğü kupayı bu sefer ilk kez müzesine götürmek istiyor. Kazandığı 3 şampiyonlukla Almanya ile organizasyonda en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya ise en son 2012'deki zaferinin ardından 12 yıl sonra yine aynı hedef için ter dökecek. De la Fuente'nin başında olduğu Boğalar, turnuva rekorunu kırmayı amaçlıyor.
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Bu finale yürek dayanmaz
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