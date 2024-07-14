Bu finale yürek dayanmaz

İspanya ile İngiltere bugün TSİ 22.00'de Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. 14 Haziran'da ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanan açılış maçıyla başlayan turnuva, Berlin'deki Olimpiyat Stadı'ndaki finalle son bulacak.Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası finali oynayacakbu sefer ilk kez müzesine götürmek istiyor. Kazandığı 3 şampiyonlukla Almanya ile organizasyonda en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olanDe la Fuente'nin başında olduğu Boğalar, turnuva rekorunu kırmayı amaçlıyor.