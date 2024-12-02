Ligin ‘en’ iyisi!

Galatasaray ne yapsa Berke Özer'i aşamadı. Kariyerine Altınordu'da başlayan, ardından da F.Bahçe'nin kadrosuna katılan oyuncu, burada bekleneni veremeyince Westerlo, Portimonense, Ümraniye formaları giydi ancak Eyüpspor'da kendini buldu.Berke, Aslan'ın 14 isabetli şutunun 12'sine geçit vermedi. Kariyerinin en yüksek kurtarış sayısına ulaşan Berke, aynı zamanda bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek kurtarış yapan isim oldu.