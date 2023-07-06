10 numaraya Sebastian Szymanski!

Fenerbahçe, Arda Güler'in boşluğunu dolduracak ismi buldu. Sarı-lacivertliler, bonservisi Dinamo Moskova'da olan ve geçen sezon Feyenoord'da kiralık olarak forma giyip Hollanda ekibini milli futbolcumuzşampiyonluğa ulaştıran Sebastian Szymanski'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki on numara için Rus kulübüyle görüşen Kanarya, ilk etapta kiralama seçeneğini masaya koydu. Ancak sözleşmesi 2026'da sona erecek olan genç futbolcuyu, bu sezon piyasası yükseldiği için D.Moskova. Bunun üzerine sarı-lacivertliler, bonservisi için hamle yaptı.Galatasaray'ın da istediği 24 yaşındaki on numara için Kanarya, 10 milyon Euro bonservis teklifini iletti. Fenerbahçe, oyuncuyla ise 2.5 milyon Euro maaş üzerinden anlaşma sağladı. Dinamo Moskova'nın onay vermesi halinde genç yıldızla 4 senelik sözleşme imzalanacak. Polonya Milli Takımı'nda da oynayan Szymanski, geçtiğimiz sezon Feyenoord'da 40 karşılaşmaya çıktı.takımına büyük katkı verdi.