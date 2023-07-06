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Giriş Tarihi: 6.7.2023

10 numaraya Sebastian Szymanski!

ERHAN UZUNER
10 numaraya Sebastian Szymanski!

Fenerbahçe, bonservisi Dinamo Moskova’da olan ve geçen sezon kiralık oynadığı Feyenoord’u şampiyonluğa taşıyan 24 yaşındaki Polonyalı yıldızı renklerine bağlamaya çok yakın

Fenerbahçe, Arda Güler'in boşluğunu dolduracak ismi buldu. Sarı-lacivertliler, bonservisi Dinamo Moskova'da olan ve geçen sezon Feyenoord'da kiralık olarak forma giyip Hollanda ekibini milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile birlikte şampiyonluğa ulaştıran Sebastian Szymanski'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki on numara için Rus kulübüyle görüşen Kanarya, ilk etapta kiralama seçeneğini masaya koydu. Ancak sözleşmesi 2026'da sona erecek olan genç futbolcuyu, bu sezon piyasası yükseldiği için D.Moskova kiralık göndermeye sıcak bakmadı. Bunun üzerine sarı-lacivertliler, bonservisi için hamle yaptı.

GALATASARAY DA İSTİYOR
Galatasaray'ın da istediği 24 yaşındaki on numara için Kanarya, 10 milyon Euro bonservis teklifini iletti. Fenerbahçe, oyuncuyla ise 2.5 milyon Euro maaş üzerinden anlaşma sağladı. Dinamo Moskova'nın onay vermesi halinde genç yıldızla 4 senelik sözleşme imzalanacak. Polonya Milli Takımı'nda da oynayan Szymanski, geçtiğimiz sezon Feyenoord'da 40 karşılaşmaya çıktı. 10 gol atarken, 8 de asist yaparak takımına büyük katkı verdi.

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10 numaraya Sebastian Szymanski!
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