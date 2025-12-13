10’lar konuşur Talisca atar!

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 yenerek ilk 24'ü garantileyen Fenerbahçe'de, eleştirilen yıldız Anderson Talisca attığı 3 golle sahaya damga vurdu. Yaptığı hattrick sonrası maçın topunu evine götüren Brezilyalı yıldız, hakkında yapılan kötü yorumlara da net bir karşılık vermiş oldu. Fiziksel olarak eksik olduğu konuşulsa da hücumda takımın en tecrübeli oyuncusu konumundaki Sambacı, sarı-lacivertli formayla gol sayısını ligde 6, Avrupa'da 5 olmak üzere 11'e yükseltti. Sözleşmesi haziran ayında bitecek olmasına rağmen bu sorunu kafasına takmayan ve sadece sahaya odaklanan tecrübeli 10 numara, geçen sezon olduğu gibi bu dönem de adından söz ettiriyor.

FİLELERİ 116 DAKİKADA BİR SARSTI

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok skor katkısı yapan ismi olan Talisca, 2025 yılında 10 numara mevkinde zirveyi kimseye bırakmadı. 31 yaşındaki futbolcu, 10 büyük ligin baz alındığı değerlendirmede attığı 23 golle 1 numarada yer aldı. Ağları da 116 dakikada bir havalandırdı. Talisca, Feyenoord'tan Sem Stein (21 gol), Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov (19), PSV'den Guus Til (17) ve Manchester United'tan Bruno Fernandes'i (17) geçerek meslektaşlarının önüne kuruldu.

SORU:

Talisca müthiş bir patlama yaptı. Brezilyalı yıldız için ne düşünüyorsunuz?



Bülent TİMURLENK



TEDESCO İLE BİRLİKTE DAHA İŞTAHLI OYNUYOR

ASENSIO, Semedo gibi takımın önemli parçalarının olmadığı, Duran'ın da cezası nedeniyle forma giymediği deplasmanda En-Nesyri'nin sahadaki varlığı sezon başından beri kimseyi tatmin etmezken Talisca'nın sazı eline alması mühimdi. Tedesco ile birlikte fizik kalitesini yükseltmiş, daha iştahlı bir Talisca izliyoruz. Brann deplasmanında olduğu gibi Duran'ın cezalı olduğu, En-Nesyri'nin de satılırsa tek alternatif olacağı Aston Villa sınavında gözler yine Talisca'da olacak. Onuachu ve Osimhen gibi ligin kalburüstü golcülerinin olmadığı Süper Kupa Final Four'unda da Talisca, Fenerbahçe formasıyla fark yaratacak isim olmaya aday. Futbolcuyu yıldız yapan sadece kalitesi değildir, sezon içindeki devamlılığıdır da. Bu yüzden önümüzdeki maçlarda Talisca'yı daha dikkatli izleyelim.



Ali GÜLTİKEN



KENDİ AYARLARINA GERİ DÖNÜNCE FARK YARATTI

ANDERSON Talisca'nın Türkiye geçmişi çok dolu. Bulunduğu sürece her zaman Süper Lig'in en önemli oyuncularından birisiydi. Fenerbahçe'ye geliş süreci, daha farklı beklentilerle oluştu. Şampiyonluğa uzun süre hasret kalmış bir takımın kurtarıcısı olacak bir görüntüyle transfer edilmesi tabii ki farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Başaktör değil ama takımın önemli oyuncularından birisi olarak konumlandırıldığı andan itibaren Talisca'nın üzerindeki baskı da azaldı. Şu anda bunun pozitif yansımalarını sahada görüyoruz. Diğer bir konu da Arabistan Ligi ile Türkiye Ligi arasındaki tempo farkıydı. Bundan kaynaklanan makası oynayarak hem kapattı hem de seviyesini yükseltti. İşin özeti, Talisca olması gereken kendi ayarlarına geri döndü.



İskender GÜNEN



EN ÖNEMLİSİ SAHADA İSTİKRARLI OLMASIDIR

TALISCA'NIN Türkiye macerası Beşiktaş'la başladı. Siyahbeyazlı takımda ortaya koyduğu oyun, yaptığı katkı gerçekten üst düzeydeydi. Çünkü ceza sahası içerisinde topla buluştuğunda çok etkili ve de uzaktan attığı şutlarla gol ve asist sayısını üst düzeye çıkardı. Sonrasında ise Avrupa'ya gitmesi ve oradaki rekabet ortamında kendisini geliştirmesi gerekirken önce Çin'e, sonra da Suudi Arabistan Ligi'ne gitti. Yani kariyer planlamasını yanlış yaptı. Ardından yüksek rakamlarla Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bugüne kadar takıma yaptığı katkı, aldığı ücret göz önüne getirildiğinde beklenen, arzu edilen düzeyde değil. Bunun için de çok fazla eleştirildi. Brann maçında attığı 3 gol, aslında olması gereken bir şeydi. Ancak daha önemlisi sahadaki istikrarıdır. Bu performansını sürdürmeli.