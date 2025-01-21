11 milyon euro 4 yıl taksit

Başkan Ali Koç'un olmazsa olmaz olarak gösterdiği 2 stoper, 1 sol bek transferinden ilki gerçekleşti. Sarılacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa forması giyen Brezilyalı Diego Carlos'u 11 milyon Euro bonservisle renklerine kattı. Kulüp bu rakamı 4 yılda taksitle ödeyecek. 31 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'yle 2+1 sezonluk sözleşme imzalarken, oyuncu yıllık 3.8 milyon Euro kazanacak. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Estoril Praia'da başlayan Carlos, 2016'da Nantes'e, 2019'da Sevilla'ya transfer oldu. İspanyol kulübü ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2022 yılında, İngiliz ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. Bu sezon Premier Lig'de 10 maçta 828 dakika süre aldı.



ÇOK AGRESİF



Fiziksel gücü ve hızı ile tanınıyor. Hava toplarında etkili.

Agresif bir oyun tarzına sahip. Kariyeri boyunca 7 maçta kart cezalısıydı.

Diz sakatlığı ve kas yaralanmalarıyla bugüne kadar 43 karşılaşma kaçırdı. En uzun süreli sakatlığını 11 Ağustos 2022'de yaşadı. Aşil tendonu yırtıldığı için 28 maçta oynayamadı.

Kariyeri boyunca 354 karşılaşmaya çıktı. 13 gol atan stoper, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Brezilya'nın çeşitli yaş gruplarında oynamış olsa da şu ana kadar A Milli Takım'da görev alamadı.