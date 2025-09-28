2 haftanın faturası 4 milyon euro!

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı sonrası gönderilmesi beklenen Domenico Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Yapılan mukaveleye göre; iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını alacak olan İtalyan hocanın, buna rağmen yardımcılarıyla birlikte maliyeti cep yakacak. 40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon Euro ücrette anlaşan eski yönetim, teknik ekibine ise 1.5 milyon Euro ödeme karşılığında sözleşme yaptı. Başkan Sadettin Saran, Samandıra'yı sil baştan oluşturmak isterken teknik heyetteki değişimin maliyeti 4 milyon Euro'yu (195 milyon TL) bulacak.

GÖKHAN GÖNÜL GİDİYOR

Tedesco'nun yardımcılığına getirilen Gökhan Gönül'e de dün yol verildi. Benfica yenilgisi sonrası Mourinho'yu gönderen sarı-lacivertliler, 13 Eylül'de düzenlenen imza töreniyle Tedesco'yu takımın başına getirmişti. Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe ile ligde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında ise Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla teslim oldu.



BU BULUŞMA ÇOK KONUŞULUR!

F.BAHÇE'NIN unutulmaz isimleri dün bir araya geldi. Kahvaltıda buluşan eski yıldızlar, geçmişin anılarını tazelerken birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Dev buluşmaya 52 kişi katılırken Selim Soydan, Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu, Cem Pamiroğlu, Şenol Ustaömer, Zafer Tüzün, Erol Bulut, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Bülent Uygun, Kemalettin Şentürk, İlker Yağcıoğlu, Mustafa Doğan ve Ogün Temizkanoğlu gibi isimler de zirvede hazır bulundu. Mazeret bildiren İsmail Kartal gelmedi.



KOCAMAN BEKLEYİŞ

Göreve gelir gelmez hem yöneticilerle hem de teknik heyetle bir dizi toplantılar yapan başkan Sadettin Saran, futboldaki değişim için düğmeye basmış ve oynattığı oyunla hiç ışık vermeyen Tedesco'yu gönderme kararı almıştı. Bugün Antalyaspor maçında son kez takımın başına çıkacak olan İtalyan hoca ile yollar yarın resmen ayrılacak. Saran, Aykut Kocaman'la anlaşırken, 60 yaşındaki teknik adamın sözleşme fesih kararını beklediği bildirildi. Resmi imzalar atıldığı anda Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice karşılaşmasına Aykut Kocaman yönetiminde çıkacak.



YARALI KANARYA MORAL ARIYOR

LİGDE Alanya ve Kasımpaşa ile berabere kalıp Avrupa'da Dinamo Zagreb'e mağlup olan Fenerbahçe, bugün sahasında Antalyaspor'u yenerek kendine gelmek istiyor. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan Kanarya, Emre Belözoğlu'nun ekibi karşısında galibiyet arayacak.