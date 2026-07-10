Abdullah Ercan, sarı-lacivertlilerin sıcak gündemini değerlendirdi

TEKNİK ADAM GÖZÜYLE: KONUK YAZAR ABDULLAH ERCAN



ADMİRA WACKER MAÇI F.BAHÇE İÇİN REFERANS



Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını Avusturya Bundesliga 2'de mücadele eden Admira Wacker ile oynadı ve sahadan 5-0'lık farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu karşılaşmada sarılacivertli takımı ve aldığı skoru nasıl buldunuz?

Her ne kadar bir hazırlık maçı da olsa Fenerbahçe'nin yeni sezonda Süper Lig'de neler yapabileceğini görebileceğimiz bir karşılaşmaydı. İlk maç özelinde olumlu gelişmeler var. Bunlar nedir? Aynı zamanda lig için referans olacak; rakip sahada oynama, bekleri önde kullanma, topun kaptırıldığı yerde baskı yapılması…. Bunları Fenerbahçe'nin yeni sezonda oynayacağı resmi maçlarda göreceğiz. Tabii, galibiyet önemli ama bu ışıkları görmek Fenerbahçe'de bence daha önemli. Yapılacak takviyelerle birlikte ayın 21'inde Gornik Zabrze ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında tam hazır olmasa da iyi bir Fenerbahçe seyredebileceğiz. Oyuncuların istekli ve arzulu olması bu sene şampiyonluk adına çok önemli olgular. Şampiyonlar Ligi önemli bir hedef Fenerbahçe için. Oynanan futbol oturduğu zaman Fenerbahçe'nin daha iyi olacağını düşünüyorum.



GREENWOOD LİGİ SALLAR!



F.Bahçe'nin Greenwood ile anlaşması çok ses getirdi. 40 milyon Euro ve bonuslar üzerinden sarı-lacivertli takıma gelmek üzere olan İngiliz kanat oyuncusu Fenerbahçe'ye ne katar? Bu konudaki görüşleriniz nedir?

Mason Greenwood, sezonun transferi. Sadece saha içindeki performansını konuşuyorum, son iki sezonda 50 gole direkt katkı yapan bir futbolcudan bahsediyoruz. Tabela değiştiren bir kanat oyuncusu. Çok iyi adam eksiltiyor ve bitirişleri son derece güçlü. 24 yaşında bu kadar yetenekli bir kanat oyuncusunu da ancak bu maliyetlere alabilirsiniz zaten. Greenwood ligi sallar, çift haneli gol ve asist skorlarına ulaşır bence. Bana göre ligimizin ön önemli transferidir. Aziz Başkan başta olmak üzere bütün yönetimi kutluyorum, hem isim belirlenmesinden hem de alınmasından dolayı… Bütün Fenerbahçeliler hiç kuşku duymasın çok önemli katkılar yapacak.