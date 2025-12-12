Avrupalı çok fiyakalı

TA-TA-TA-TALİSCA!

F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Talisca, Brann deplasmanında Avrupa kariyerinin ilk hattrick'ini yaptı. 1-1 biten Ferencvaros karşılaşmasında da fileleri bulan Sambacı, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Sarılacivertli formayla bu sezon 23. maçında 11 gole ulaştı. Talisca, kulüp tarihinde deplasmanda oynadığı ön elemeler hariç Avrupa kupası maçının ilk yarısında iki gol atan ve deplasmanda hat-trick yapan ilk isim oldu.





SİHİRBAZ KEREM!

Nice (2) ve Stuttgart'a attığı gollerle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan Kerem Aktürkoğlu dün yine sahnedeydi. Milli futbolcu, 5. dakikada Nene'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalırken harika bir aşırtma vuruş ile topu ağlara gönderdi. Kerem, Süper Lig'deki tek golünü 12. haftada Kayseri'ye atmış bu kulvarda 3 de asist yapmıştı.

TOPU HERKES İMZALAYACAK

Hattrick yaptığı topu hatıra olarak alan Talisca karşılaşma sonrası duygularını şu şekilde dile getirdi: "Çok mutluyum. Kendi adıma ve takım adına çok iyi oynadık. Zemin oynamamıza çok müsade etmedi ama farklı kazanmak güzel. Bu bir takım oyunu olduğu için topu tüm arkadaşlarıma imzalatarak eve götüreceğim. Hocamızın bizden istediklerini elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz."



ÜLKENİN GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Galatasaray'ın Union SG ve Monaco yenilgileri, Samsunspor'un Breidablik beraberliği ve AEK yenilgisi, Fenerbahçe'nin V.Plzen ve Ferencvaros beraberlikleri sonrası Fenerbahçe'nin Brann galibiyeti ülke futboluna da ilaç gibi geldi. Kanarya galibiyetle kasasına 450 bin Euro (yaklaşık 23 milyon TL) girmesini de sağladı.



3 MAÇ SONRA KAZANDI

Üst üste Ferencvaros, Galatasaray ve Başakşehir maçlarından 1-1'lik sonuçla ayrılan Fenerbahçe'de eleştiri rüzgarları esmeye başlamıştı. Sarı-lacivertliler dün Norveç deplasmanında beraberlik serisini bitirirken, yenilmezliğini de sürdürdü. Son yenilgisini 24 Eylül'de Dinamo Zagreb deplasmanında alan (3-1) Kanarya sonrasında çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.



ŞANLI EGALE

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki dördüncü golünü Brann ağlarına gönderen Kerem Aktürkoğlu, Tuncay Şanlı'dan (4; 2006/07 Avrupa Ligi) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en yüksek sayıya ulaşan Türk oyuncu oldu.