Aziz Yıldırım: Mourinho, Lukaku&Dybala’yı istiyor

Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile Ali Koç'un anlaşmasını olumlu karşıladı. "Biz görevde olmadığımız için resmi imza attıramadık" diyen Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında üyelerle yaptığı toplantıda şunları söyledi: "Nasılsa biz de Mourinho ile çalışmak istiyoruz, 'Anlaşabilirsin' dedik menajerine. Sonuçta seçim de olsa F.Bahçe kazanacak. Benim dediğim teknik adam oldu.Onu alacaklar. Paulo Dybala var, onu alacaklar. Talisca gelmek istiyor. Ayrıca eski Trabzonsporlu Sörloth var. Bunlardan ikisini mutlaka alacaklar. Onlar (Ali Koç) ikisini alsın, gerisini biz gelince hallederiz zaten."