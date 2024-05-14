Aziz Yıldırım sahaya indi!

Şampiyonluk yarışında G.Saray'ın 6 puan gerisinde kalan ve umutlarını son iki maça bırakan Fenerbahçe'de gözler, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurula çevrildi. 1998-2018 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan ve görevi Ali Koç'a bırakan Aziz Yıldırım,
yeniden başkanlığa aday oldu. Sadettin Saran, Ali Koç lehine adaylıktan çekilirken Aziz Yıldırım'ın
bir süredir adaylıkla ilgili camianın önde gelen isimleriyle görüşmeler yaptığı ve kendisine 'aday ol başkan' baskısı olduğu kulislerde konuşulmuştu. Bu çağrıya kulak veren Aziz Yıldırım, kurmaylarını topladı ve aday olmaya karar verdi. Yarın saat 13.30'da konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek olan eski başkan, listesi için de hazırlıklara başladı.
SEÇİLİRSEM MOURİNHO GELECEK
F
enerbahçe'de başkan adaylığını duyuran Aziz Yıldırım, dün önemli açıklamalar yaptı. Seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu getireceğini belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Aday olmamın nedeni, 6 yıldır dışarıda kalmamız. Bu süreçte olumlu veya olumsuz olayları görmek... Ondan önceki 4 yılda neleri yanlış yaptık, onları tahlil ederek bu süreci başlatıyoruz. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe büyüktür, orada yapılan bazı yanlışları düzelterek, camiayı birleştirerek, 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi güç birliği ile şampiyon olmasını istiyoruz."
BİZİM ÇOCUK DEVRİ BİTECEK
"Fenerbahçe'nin 'bizim çocuğumuz' denilen isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var'
dedim. 'Fenerbahçe'ye gel' dedim. Benim arkadaşlarımla, menajeri arasında görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız."
KONYA MAÇINI İZLEDİ
"Konyaspor maçını da izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa F.Bahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve F.Bahçe'ye getiririm."
AVRUPA'DA GENİŞ YANKI BULDU
EN
son Roma'yı çalıştıran ve 16 Ocak'ta görevinden ayrılan Jose Mourinho'nun kariyeri başarılarla dolu. 61 yaşındaki Portekizli hoca, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Konferans Ligi dahil toplam 30 kupa kaldırdı.
Aziz Yıldırım'ın, Mourinho ile temas kurması Avrupa basınında da ses getirdi. İşte dikkat çeken başlıklar... The Sun:
"Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı." Football Italia:
"Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho." AS:
"Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir." Record:
"F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Mourinho'yu garanti etti." A Bola:
"Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın."