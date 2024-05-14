Aziz Yıldırım sahaya indi!

Şampiyonluk yarışında G.Saray'ın 6 puan gerisinde kalan ve umutlarını son iki maça bırakan Fenerbahçe'de gözler, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurula çevrildi.yeniden başkanlığa aday oldu.bir süredir adaylıkla ilgili camianın önde gelen isimleriyle görüşmeler yaptığı ve kendisine 'aday ol başkan' baskısı olduğu kulislerde konuşulmuştu. Bu çağrıya kulak veren Aziz Yıldırım, kurmaylarını topladı ve aday olmaya karar verdi. Yarın saat 13.30'da konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek olan eski başkan, listesi için de hazırlıklara başladı.enerbahçe'de başkan adaylığını duyuran Aziz Yıldırım, dün önemli açıklamalar yaptı. Seçilmesi halinde Jose Mourinho'yu getireceğini belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Aday olmamın nedeni, 6 yıldır dışarıda kalmamız. Bu süreçte olumlu veya olumsuz olayları görmek... Ondan önceki 4 yılda neleri yanlış yaptık, onları tahlil ederek bu süreci başlatıyoruz."Fenerbahçe'nin 'bizim çocuğumuz' denilen isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine,dedim. 'Fenerbahçe'ye gel' dedim. Benim arkadaşlarımla, menajeri arasında görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim."Konyaspor maçını da izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa F.Bahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve F.Bahçe'ye getiririm."son Roma'yı çalıştıran ve 16 Ocak'ta görevinden ayrılan Jose Mourinho'nun kariyeri başarılarla dolu. 61 yaşındaki Portekizli hoca, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 Konferans Ligi dahilAziz Yıldırım'ın, Mourinho ile temas kurması Avrupa basınında da ses getirdi. İşte dikkat çeken başlıklar..."Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı.""Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho.""Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir.""F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Mourinho'yu garanti etti.""Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın."