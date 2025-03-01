Başarının sırrı üçlüde gizli

Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de başarının sırrı, 'üçlü savunma' olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, yeni yıldan itibaren takımına benimsettiği sistem, tıkır tıkır işliyor. Müthiş bir ivme yakalayan sarı-lacivertliler, bu düzende tüm kulvarlarda oynadığı 15 maçta hiç mağlup olmadı ve 11 galibiyet- 4 beraberlik elde etti. Rakip ağları 39 kez havalandıran Kanarya, filelerinde sadece 13 gol gördü. Hem hücumda hem de savunmadaki güçlü oyunuyla dikkat çeken Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun sistem değişikliğiyle yeni bir kimlik kazandı.

AVRUPA'DA VE KUPADA TURLADI

Bu sistemle Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 1 gol yiyerek namağlup şekilde çeyrek finale yükseldi. Süper Lig'de ise Galatasaray'ın ardında zirve mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertli ekibin başarılı serisi, Mourinho'nun stratejik kararlarının meyvelerini vermeye başladığını da gösterdi.