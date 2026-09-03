Bedavaya gitti

F.Bahçe'de Talisca
düğümü çözüldü. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli kulübün kendisini göndermek için anlaşma sağladığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Talisca, transferin son işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek
. Al-Jazira, bu transfer için Kanarya'ya bonservis bedeli ödemeyecek. Yönetim, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesinde (İki sezon 14 milyon Euro)
rahatlama sağlamak amacıyla transfere onay verdi.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör