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Giriş Tarihi: 3.09.2026

Bedavaya gitti

Bedavaya gitti
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F.Bahçe'de Talisca düğümü çözüldü. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli kulübün kendisini göndermek için anlaşma sağladığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Talisca, transferin son işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Al-Jazira, bu transfer için Kanarya'ya bonservis bedeli ödemeyecek. Yönetim, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesinde (İki sezon 14 milyon Euro) rahatlama sağlamak amacıyla transfere onay verdi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TALİSCA

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Bedavaya gitti
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