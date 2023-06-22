Beni geçerse Arda geçer

Fenerbahçe'nın genç yıldızı Arda Güler sadece taraftarın değil, meslek büyüklerinin de gözbebeği. Sonolarak Beşiktaş'ın milli yıldızları Cenk Tosun ile NecipUysal, katıldıkları bir programda Arda için övgü doluyorumlar yaptı. Cenk, "Everton'a giderken bonuslarla birlikte 27 milyon Euro kazandırdım Beşiktaş'a. Türktarihinin en yüksek rakamı bu. Bunu geçerse ArdaGüler geçer. Arda, hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu. Ben İngiltere'de de oynadım, Almanya'dada oynadım, Türkiye'de de oynadım. Bu yaşta bu özgüvende bunları yapmasını gerçekten hayranlıkla izliyoruz" dedi. Necip ise, "Sağ ayağını biraz daha geliştirdiğitakdirde bence bunun iki katı üstüne çıkacağınıdüşünüyorum. Tartışılmaz bir yetenek. Yetenekleriylefizik eksikliğini de kapatıyor" diye konuştu.