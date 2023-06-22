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Giriş Tarihi: 22.6.2023

Beni geçerse Arda geçer

Beni geçerse Arda geçer
Fenerbahçe'nın genç yıldızı Arda Güler sadece taraftarın değil, meslek büyüklerinin de gözbebeği. Son olarak Beşiktaş'ın milli yıldızları Cenk Tosun ile Necip Uysal, katıldıkları bir programda Arda için övgü dolu yorumlar yaptı. Cenk, "Everton'a giderken bonuslarla birlikte 27 milyon Euro kazandırdım Beşiktaş'a. Türk tarihinin en yüksek rakamı bu. Bunu geçerse Arda Güler geçer. Arda, hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu. Ben İngiltere'de de oynadım, Almanya'da da oynadım, Türkiye'de de oynadım. Bu yaşta bu öz güvende bunları yapmasını gerçekten hayranlıkla izliyoruz" dedi. Necip ise, "Sağ ayağını biraz daha geliştirdiği takdirde bence bunun iki katı üstüne çıkacağını düşünüyorum. Tartışılmaz bir yetenek. Yetenekleriyle fizik eksikliğini de kapatıyor" diye konuştu.

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