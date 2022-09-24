Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Birlikte güçlüyüz
Giriş Tarihi: 24.9.2022

Birlikte güçlüyüz

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Birlikte güçlüyüz

“Sadece Fenerbahçe’de değil futbol dünyasında spekülasyonlar çıkar ama sarı-lacivertli taraftarın her zaman takımının yanında olması çok önemli”

Portekiz basını, Jesus'un F.Bahçe'de mutsuz olduğunu öne sürüp sezon sonunda Brezilya'ya dönmek istediğini iddia ederken, dün FB TV'ye çıkan tecrübeli çalıştırıcı önemli açıklamalar yaptı: "Takım her geçen hafta gelişiyor. Önümüzde benim Türkiye'de oynayacağım ilk derbi olan Beşiktaş maçı var. Her derbi maçı taraftarlar için heyecan vericidir. Bizler de tabii ki bu maça odaklanıyoruz ama sadece derbi maçlarına değil, oynadığımız her maça en mümkün olduğu kadar odaklanarak çıkıyoruz. Taraftarımız yanımızda olduğu zaman biz daha güçlüyüz. Sadece Fenerbahçe'de değil futbol dünyasında spekülasyonlar çıkar ama Fenerbahçe taraftarının her zaman takımının yanında olması çok önemli. Çünkü birlikte olursak Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması!
Son dakika | Bakan Kirişci'den üreticiye peş peşe müjdeler: 12 bin TL'ye çıkıyor
Masterchef Masterclass kazananı belli oldu! Masterchef Masterclass'ı kim kazandı, ödül ne?
Kimse beklemiyordu Türkiye yine başardı
Seri cinayetler işlemişti! 2 polisi yaralayan Güven Güler tutuklandı
BELLİ OLDU! Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? 23 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi
Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda hangi yarışmacı elendi? 23 Eylül 2022 haftanın puan durumu belli oldu!
Hülya’nın ailesinden Soyer’e tepki: “Bir tuvalet yapmak bu kadar zor mu?”
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik F-16 açıklaması: Alternatiflere sahibiz
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelinler yarışmaya veda etti? 23 Eylül 2022 puan durumu ile 5 altın bileziği kim aldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Birlikte güçlüyüz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA