Birlikte güçlüyüz

ortekiz basını, Jesus'un F.Bahçe'de mutsuz olduğunu öne sürüp sezon sonunda Brezilya'ya dönmek istediğini iddia ederken, dün FB TV'ye çıkan tecrübeli çalıştırıcı önemli açıklamalar yaptı: "Takım her geçen hafta gelişiyor. Önümüzde benimHer derbi maçı taraftarlar için heyecan vericidir. Bizler de tabii ki bu maça odaklanıyoruz ama sadece derbi maçlarına değil, oynadığımız her maça en mümkün olduğu kadar odaklanarak çıkıyoruz. Taraftarımız yanımızda olduğu zaman biz daha güçlüyüz.Çünkü birlikte olursak Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz."