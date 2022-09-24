Birlikte güçlüyüz

“Sadece Fenerbahçe’de değil futbol dünyasında spekülasyonlar çıkar ama sarı-lacivertli taraftarın her zaman takımının yanında olması çok önemli”
Portekiz basını, Jesus'un F.Bahçe'de mutsuz olduğunu öne sürüp sezon sonunda Brezilya'ya dönmek istediğini iddia ederken, dün FB TV'ye çıkan tecrübeli çalıştırıcı önemli açıklamalar yaptı: "Takım her geçen hafta gelişiyor. Önümüzde benim Türkiye'de oynayacağımilk derbi olan Beşiktaşmaçı var. Her derbi maçı taraftarlar için heyecan vericidir. Bizler de tabii ki bu maça odaklanıyoruz ama sadece derbi maçlarına değil, oynadığımız her maça en mümkün olduğu kadar odaklanarak çıkıyoruz. Taraftarımız yanımızda olduğu zaman biz daha güçlüyüz. SadeceFenerbahçe'de değil futboldünyasında spekülasyonlarçıkar amaFenerbahçe taraftarınınher zaman takımınınyanında olması çokönemli. Çünkü birlikte olursak Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz."