Bu kulübe bir başka

Fenerbahçe'nin puan farkını 6'ya indirdiği lider G.Saray'ın bu sezon en zayıf karnı yedek kulübesi… Kanarya ise yedek gücüyle uçuşa geçiyor. Sezon başında kurduğu geniş kadrosunun meyvesini yiyen sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'u kenar oyuncularıyla çözdü. 66'da Oğuz Aydın'ın yerine giren Dusan Tadic, 3 dakikada yaptığı 2 asistle skorun 2-0'a gelmesini sağladı. 76'da Edin Dzeko'dan görevi devralan Cenk Tosun skoru ilan etti. 72'de İrfan Can'la değişen Sofyan Amrabat, Cenk'in golüne asist yapan isim oldu. Süper Lig'de 19 maçta 49 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, bu gollerin 15'ini sonradan oyuna girenlerin emeğiyle kaydetti. Jose Moıurinho, yerinde hamleleriyle kulübeden 7 gol-8 asist çıkardı ve kulübeden ligin en çok verim alan teknik direktörü oldu. Yedeklerin katkısı yüzde 31 olurken takıma 8 puan kazandırdı.



SANTRFORLAR OYUNA GİRİNCE AFFETMİYOR

EDİN Dzeko ile Youssef En-Nesyri, kenardan geldikleri maçlarda 2'şer gol attı. Saint- Maximin, Cenk Tosun ve Sebastian Szymanski 1'er kez ağları sarstı. 3 asistle fark yaratan 36 yaşındaki Tadic'e, İrfan Can Kahveci (2), Fred (1), Amrabat (1) ve geçen sezon Batshuayi, İrfan Can ile Mert Hakan kulübeden gelip kritik gol ve asistlerle puan kazandıran isimler olmuşlardı.