Bu üçlüye can kurban

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sinde ileri üçlü, geçen sezon olduğu gibi takımı sırtında taşıyor. Lugano'yu Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde iki maçta da (3-4/2-1) devirerekYeni transferlerin henüz forma giymediği bir dönemde teknik heyetin gözüne giren muhteşem 3'lü,Fenerbahçe, geride kalan dönemle beraberTakımın en fazla forma giyen isimleri olanverakip fileleri tam 59 kez sarsarken 37 de asist gerçekleştirdi. 155 golün 96'sına katkıda bulunan sarı-lacivertli oyuncular, kaydedilen gollerin yüzde 62'sine direkt etki ederek takımın yarısından fazlasını oluşturdu.Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe'nin, Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hakemi Istvan Kovacs oldu. 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Rumen ismin yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak. Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Real Betis ile sözleşmesi sona eren Arjantinli Guido Rodriguez'i gözüne kestirdi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuya Kanarya, resmi teklif sundu. Fenerbahçe, Rodriguez ile anlaşma sağlaması durumunda bu transfer için kasasından bonservis bedeli çıkarmayacak. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Real Betis'te 29 maçta 2 gol attı, 1 asist gerçekleştirdi.Jose Mourinho dersine artık çok iyi çalışmalızayıf rakip Lugano karşısındaki saha içi performansı iki maça baktığımızda yeterli değildi. Bilhassa rakibin çok mücadele edip,Normal şartlarda üçüncü ön eleme turunda Lille ile eşleşmek şanssız bir kuraydı.Zaten teknik adamlığında da bu deneyimi ve kalitesi mevcut.Bu oyun sonraki tura yetmez, rakip dirençlimaçta alınan 4-3'lük skordan sonra F.Bahçe'nin rahatlıkla turu geçeceği düşünülmüştü ama beklendiği gibi kolay olmadı. Özellikle maçın ilk yarsında oyunu istediği gibi yönlendiren bir Lugano vardı. 1-0'dan sonra Livakovic'in kurtarışı olmasa çok daha zorlu bir süreç ortaya çıkardı.Fred geçen sezonki formundan uzak. Krunic, bir türlü beklenen oyunu ortaya koyamıyor. Ferdi sol ön değil, sol bek olarak düşünülmeli.Mourinho, Lille gibi Fransa Ligi'nin en dirençli ve hücum aksiyonlarında etkin takımına karşı mutlak