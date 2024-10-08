Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu. 1 Ekim Salı günü yaptığı basın toplantısında söylediklerine değinen Ilıcalı,dedi. İngiltere'nin MHK Başkanı'nı aradığını belirten Ilıcalı, şöyle devam etti: "Bu hakemleri nasıl seçtiklerini sordum. 'Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu, ikametini, ailesinde ve yakınlarında bir takım taraftarı olup olmadığını soruyoruz, ona göre maç veriyoruz' dedi. Türkiye'de böyle bir sistem yok. Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyor ya da TFF Başkanı'nı sabote ediyor! Bir şeyler yapıyorlar.Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz."