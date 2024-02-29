Can adım adım milli takım’a

Bundesliga 2 ekibi Nürnberg ile bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 14 gol, 3 asist ile oynayan
18 yaşındaki Can Uzun, peşine Bayern Münih ve Dortmund'u katarken, Alman Milli Takımı'nın da iştahını kabarttı. Alman futbol efsanesi olan ve halen federasyonda sportif direktörlük görevi yürüten Rudi Völler,
genç yıldızla temasa geçti. Bu gelişme üzerine soluğu Almanya'da alan TFF Milli Takımlar Sorumlu Hamit Altıntop, Ay-Yıldızlı formayı U17 ve U18 seviyesinde giyen Can ve ailesiyle bir görüşme yapıp, kendisiyle ilgili planları paylaştı.
KAMPA DAVET EDİLECEK
Daha önce verdiği bir röportajda "Türkiye benim için bir seçenek olamaz. Benim kalbin zaten Ay- Yıldız için atıyor" diyen Can ve ailesi, yapılan görüşmede olumlu yaklaşım ortaya koydu. Vincenzo Montella'nın, Can'ı mart ayında Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarına davet etmesi bekleniyor. Son anda aksi durum olmazsa Can, Türk Milli Takımı formasını terletecek.
CAN UZUN KİMDİR?
ASLEN Rizeli olan, 11 Kasım 2005 Almanya Regensburg doğumlu 18 yaşındaki oyuncu, Bundesliga 2'nin en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz yaz Bayern Münih tarafından 10 milyon Euro'ya transfer edilmek istense de gelişimi için bir yıl daha Nürnberg'de kalmayı tercih eden genç oyuncuyu, Münih dışında Borussia Dortmund da kadrosuna katmak istiyor. Santrfor ve 10 numarada oynayabilen futbolcu,
geçen sezon U19'da 25 maçta 21 gol, 6 asist yaparak dikkat çekti ve A Takım'a yükseldi.