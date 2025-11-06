Çek bir galibiyet

Süper Lig derbisinde Beşiktaş'ı geçip moral bulan Fenerbahçe, bugün Avrupa Ligi'nde galibiyet kovalayacak. Lig aşamasına Hırvatistan'da Dinamo Zabreb'e yenilerek (3-1) başlayan sarılacivertliler, Kadıköy'de Nice (2-1) ve Stuttgart'ı (1-0) mağlup etmişti. Kanarya bugün Çekya'da Viktoria Plzen'i de devirip hem gruptaki ilk deplasman galibiyetini almak hem de 3'te 3 yapmanın peşinde. İki takım daha önce 2012-13 sezonunda Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe deplasmanda 1-0 yendiği rakibi ile evinde 1-1 berabere kalıp adını çeyrek finale yazdırmıştı.

24 EYLÜL'DEN BU YANA YENİLMİYOR

SON mağlubiyetini 24 Eylül'de Dinamo Zagreb'den alan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 7 maçı kaybetmedi, 6 galibiyet, 1 beraberlik (Samsun) aldı. Kanarya, Plzen'i yenerse üst üste 5. galibiyetini elde edecek ve bu sezon ilk kez bu kadar uzun bir seriye ulaşacak. Sarılacivertli takım ayrıca üst üste 3 deplasmandan da kayıpsız çıkmış olacak. Gaziantep ve Beşiktaş galibiyetlerini de dış sahada almıştı.