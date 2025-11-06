Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Çek bir galibiyet
Nice ve Stuttgart’ı Kadıköy’de yenen Kanarya, Viktoria Plzen karşısında gruptaki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Zorlu mücadele TSİ 23.00’te

Süper Lig derbisinde Beşiktaş'ı geçip moral bulan Fenerbahçe, bugün Avrupa Ligi'nde galibiyet kovalayacak. Lig aşamasına Hırvatistan'da Dinamo Zabreb'e yenilerek (3-1) başlayan sarılacivertliler, Kadıköy'de Nice (2-1) ve Stuttgart'ı (1-0) mağlup etmişti. Kanarya bugün Çekya'da Viktoria Plzen'i de devirip hem gruptaki ilk deplasman galibiyetini almak hem de 3'te 3 yapmanın peşinde. İki takım daha önce 2012-13 sezonunda Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe deplasmanda 1-0 yendiği rakibi ile evinde 1-1 berabere kalıp adını çeyrek finale yazdırmıştı.

24 EYLÜL'DEN BU YANA YENİLMİYOR
SON mağlubiyetini 24 Eylül'de Dinamo Zagreb'den alan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 7 maçı kaybetmedi, 6 galibiyet, 1 beraberlik (Samsun) aldı. Kanarya, Plzen'i yenerse üst üste 5. galibiyetini elde edecek ve bu sezon ilk kez bu kadar uzun bir seriye ulaşacak. Sarılacivertli takım ayrıca üst üste 3 deplasmandan da kayıpsız çıkmış olacak. Gaziantep ve Beşiktaş galibiyetlerini de dış sahada almıştı.

