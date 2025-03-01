Cezası düştü!

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya verilenG.Saray derbisinde hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 117 bin TL ceza alan Portekizli hocanın bu cezası 1 karşılaşma ve 58 bin 500 TL'ye düşürülürken, rakip takım mensuplarına yönelik spor ahlakına ve fair play-anlayışına aykırı açıklamalar nedeniyle aldığı 2 müsabakadan men ve 1.5 milyon TL'lik ceza da 1 maç ile 500 bin TL olarak revize edildi.G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un 1 maçlık cezası ise aynı şekilde kaldı, 1.5 milyon TL, 500 bin TL olarak düzeltildi.