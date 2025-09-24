Çocuklara tekrar F.Bahçe’yi sevdirin

Yeni başkan Sadettin Saran, dün takımla buluştu, hedeflerini ve planlarını anlatıp herkesle tek tek ilgilendi. Sarılacivertli kulüpte yaşanan değişim sonrasında Saran, Samandıra'da soluğu alırken girişte, "22 sene olmuş gelmeyeli. Eskiden burada yatıp kalkardım" dedi. Oyunculara da seslenen Saran, "Sizin önünüzde değil arkanızda olacağım. Çok çalışmamız gerekiyor, disiplin gerekiyor ama en çok sevgi gerekiyor. Sizi mutlu görmek istiyorum. Ve sizi de mutlu etmek istiyorum. F.Bahçe başkanı olmak hayatımdaki en büyük hayaldi. Biz küçük çocukların F.Bahçe'yi tekrar sevmesi için buradayız. Sizler tarihe geçeceksiniz. Değişim insanı tedirgin yapabilir ama merak etmeyin daha doğru değişeceğiz."

MERT HAKAN'IN OYU İÇİN YANIT VERDİ

Saran, basının seçimde oy kullanan Mert Hakan Yandaş'la ilgili sorusuna ve bazı oyuncuların maç sırasında seçimin durumunu sorduğu iddialarına şöyle yanıt verdi: "Mert Hakan Yandaş'ın seçimde oy kullanması ile ilgili bir şey diyemeyeceğim, bu konuda şu anda çok bilgim yok. İrfan Can Kahveci de konuşuluyor. İnsanları kaybetmek gerçekten çok kolay. Önemli olan insanları kazanmak. Ben hiçbir oyuncumu yedirmem kimseye."