Derbinin kilidi Gedson!

Süper Lig'de milli aradan önceki haftayı 5-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, siyah-beyazlıların, kendilerinin Kadıköy'de oynadığı gibi Vodafone Park'ta baskılı olacağını düşünüyor. Beşiktaş'ı iyi analiz eden vetespit eden 68 yaşındaki çalıştırıcı, taktiğini belirledi. Erken gol bulup taraftar baskısını azaltmak isteyen Jesus, oyuncularına "Top Gedson'un ayağına geldiği zaman dört koldan pres yapılacak. Kapılan topla hızlı hücum edip, golü bulacağız. Gedson'u kilitlersek her şey kolaylaşır" dedi.İyi durumda ve formda olduklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam,ifadelerini kullandı.yollarını ayırmak için uğraş verdiği ve TFF tescil listesine dahil etmediği Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira ile anlaştı. 32 yaşındaki sol bekin resmi imzayı atması halindeSözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Çekyalı futbolcu, 2020-21'de geldiği F.Bahçe'de toplam 50 maça çıktı, 4 gol atıp 2 asist kaydetti.Ligin ilk 7 haftasında alınan en farklı iki galibiyette Kanarya'nın imzası varüper Lig'de 7 hafta geride kalırken,Maç başına attığı 3.3 gol ortalamasıyla Kanarya, Avrupa'nın majör ligleri arasında yer alan İngiltereGolcü kimliğiyle dikkat çeken sarılacivertliler, sezonun en farklı iki galibiyetine imza attı. Kasımpaşa'yı 6-0, Alanya'yı 5-0 mağlup etti.UĞUR ÇEMTeknik Direktörü Jorge Jesus, kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden maksimum katkı aldı. Süper Lig'deki 6 maçta 30 değişiklik yapan Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerdensağladı. Krallık yarışında sarı-lacivertli formayı giyenyer alıyor. Attığı 20 golün 12'sini farklı oyuncuların ayağında bulan Kanarya; çeşitlilik açısından da lider durumda.