Derbinin kilidi Gedson!

Rakibin oyun kurucu rolünü üstlenen Gedson’u hedef alan F.Bahçe’nin hocası, oyuncularına “Top ona gelince şok pres yapılacak” talimatını verdi, erken gol istedi
Süper Lig'de milli aradan önceki haftayı 5-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, siyah-beyazlıların, kendilerinin Kadıköy'de oynadığı gibi Vodafone Park'ta baskılı olacağını düşünüyor. Beşiktaş'ı iyi analiz eden ve Gedson Fernandes'le topu hücuma taşıdıklarını tespit eden 68 yaşındaki çalıştırıcı, taktiğini belirledi. Erken gol bulup taraftar baskısını azaltmak isteyen Jesus, oyuncularına "Top Gedson'un ayağına geldiği zaman dört koldan pres yapılacak. Kapılan topla hızlı hücum edip, golü bulacağız. Gedson'u kilitlersek her şey kolaylaşır" dedi.
'GOLDEN SONRA HÜCUM'
İyi durumda ve formda olduklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "İlk golden sonra geri çekilmeyip, hücumedeceğiz. Gerisi gelecektir, bunu öncekimaçlarda da gördük" ifadelerini kullandı.
FILIP NOVAK PIYANGOSU
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak için uğraş verdiği ve TFF tescil listesine dahil etmediği Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira ile anlaştı. 32 yaşındaki sol bekin resmi imzayı atması halinde sarı-lacivertliler, 1.3 milyon Euro'lukmaaş yükünden kurtulmuş olacak. Sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Çekyalı futbolcu, 2020-21'de geldiği F.Bahçe'de toplam 50 maça çıktı, 4 gol atıp 2 asist kaydetti.
FARKI SKORLARA YANSIDI
Ligin ilk 7 haftasında alınan en farklı iki galibiyette Kanarya'nın imzası var Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, 6 maç oynayanFenerbahçe, ağlarıen fazla havalandıran(20) takım oldu. Maç başına attığı 3.3 gol ortalamasıyla Kanarya, Avrupa'nın majör ligleri arasında yer alan İngiltere Premier Lig ekibi ManchesterCity ve Fransa'dan PSG ileliderliği paylaşıyor. Golcü kimliğiyle dikkat çeken sarılacivertliler, sezonun en farklı iki galibiyetine imza attı. Kasımpaşa'yı 6-0, Alanya'yı 5-0 mağlup etti.
UĞUR ÇEM
30 DEĞİŞİKLİK MAKSİMUM KATKI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden maksimum katkı aldı. Süper Lig'deki 6 maçta 30 değişiklik yapan Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerden 5 golün yanı sıra 5 de asistverimliliği sağladı. Krallık yarışında sarı-lacivertli formayı giyen EnnerValencia, 7 golle tek başına zirvede yer alıyor. Attığı 20 golün 12'sini farklı oyuncuların ayağında bulan Kanarya; çeşitlilik açısından da lider durumda.