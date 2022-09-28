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Giriş Tarihi: 28.9.2022

Derbinin kilidi Gedson!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Derbinin kilidi Gedson!

Rakibin oyun kurucu rolünü üstlenen Gedson’u hedef alan F.Bahçe’nin hocası, oyuncularına “Top ona gelince şok pres yapılacak” talimatını verdi, erken gol istedi

Süper Lig'de milli aradan önceki haftayı 5-0'lık Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, siyah-beyazlıların, kendilerinin Kadıköy'de oynadığı gibi Vodafone Park'ta baskılı olacağını düşünüyor. Beşiktaş'ı iyi analiz eden ve Gedson Fernandes'le topu hücuma taşıdıklarını tespit eden 68 yaşındaki çalıştırıcı, taktiğini belirledi. Erken gol bulup taraftar baskısını azaltmak isteyen Jesus, oyuncularına "Top Gedson'un ayağına geldiği zaman dört koldan pres yapılacak. Kapılan topla hızlı hücum edip, golü bulacağız. Gedson'u kilitlersek her şey kolaylaşır" dedi.

'GOLDEN SONRA HÜCUM'
İyi durumda ve formda olduklarını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "İlk golden sonra geri çekilmeyip, hücum edeceğiz. Gerisi gelecektir, bunu önceki maçlarda da gördük" ifadelerini kullandı.

FILIP NOVAK PIYANGOSU
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak için uğraş verdiği ve TFF tescil listesine dahil etmediği Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira ile anlaştı. 32 yaşındaki sol bekin resmi imzayı atması halinde sarı-lacivertliler, 1.3 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş olacak. Sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Çekyalı futbolcu, 2020-21'de geldiği F.Bahçe'de toplam 50 maça çıktı, 4 gol atıp 2 asist kaydetti.

FARKI SKORLARA YANSIDI
Ligin ilk 7 haftasında alınan en farklı iki galibiyette Kanarya'nın imzası var
Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, 6 maç oynayan Fenerbahçe, ağları en fazla havalandıran (20) takım oldu. Maç başına attığı 3.3 gol ortalamasıyla Kanarya, Avrupa'nın majör ligleri arasında yer alan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ve Fransa'dan PSG ile liderliği paylaşıyor. Golcü kimliğiyle dikkat çeken sarılacivertliler, sezonun en farklı iki galibiyetine imza attı. Kasımpaşa'yı 6-0, Alanya'yı 5-0 mağlup etti.
UĞUR ÇEM

30 DEĞİŞİKLİK MAKSİMUM KATKI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kulübeden sahaya sürdüğü isimlerden maksimum katkı aldı. Süper Lig'deki 6 maçta 30 değişiklik yapan Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerden 5 golün yanı sıra 5 de asist verimliliği sağladı. Krallık yarışında sarı-lacivertli formayı giyen Enner Valencia, 7 golle tek başına zirvede yer alıyor. Attığı 20 golün 12'sini farklı oyuncuların ayağında bulan Kanarya; çeşitlilik açısından da lider durumda.

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Derbinin kilidi Gedson!
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