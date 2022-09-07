Dinamo Kiev maçı öncesi Joao Pedro’dan galibiyet sözleri!

"GOL ATTIĞIMDA HİSSETTİĞİMİ AÇIKLAYAMAM"

Sarı-lacivertli taraftarların Ülker Stadı'nda oynanan müsabakalarda oluşturduğu atmosfer hakkında konuşan Pedro, "İnanılmaz atmosfer vardı. Ben buraya geldiğimden beri taraftarımızın ne kadar tutkulu olduğunu gördüm. Sakatken de izleme fırsatı elde ettim. Saha içi her zaman farklı. Gol attığımda hissettiğimi açıklayamam. Taraftarlar çok tutkulu. Burada oynarken bile taraftarın ne kadar bağlı olduğunu hissedebiliyorsunuz. Gerçekten farklı bir atmosfer" diye konuştu.

"EN KISA SÜREDE YÜZDE YÜZÜME ULAŞMAK İSTİYORUM"

Sakatlık sürecine değinen deneyimli futbolcu, performans olarak yüzde yüzüne ulaşmadığını belirterek, "Son yıllarda sakatlık yaşamamıştım. Uzun süre sahalardan uzak kaldığım sakatlık olmamıştı. Gelir gelmez sakatlık yaşadım. Takımdan ayrı kalmam kolay değil. Tedavide elimden gelenin en iyisini yaptım. İlk maçta fiziksel olarak en iyi seviyede değildim. Bir aydır takımdan ayrı olduğum için bir süreye ihtiyacım olması normal. Bir yüzde vermek kolay değil. Yüzde yüzümde değilim ama en kısa sürede ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.