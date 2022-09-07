Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Dinamo Kiev maçı öncesi Joao Pedro'dan galibiyet sözleri!
Giriş Tarihi: 7.9.2022 13:23 Son Güncelleme: 7.9.2022 13:38

Dinamo Kiev maçı öncesi Joao Pedro'dan galibiyet sözleri!

İHA
Dinamo Kiev maçı öncesi Joao Pedro’dan galibiyet sözleri!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Joao Pedro, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına galibiyetle başlamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Pedro, "Tedavimde elimden gelenin en iyisini yaptım. İlk maçta fiziksel olarak en iyi seviyede değildim. Bir aydır takımdan ayrı olduğum için bir süreye ihtiyacım olması normal. Bir yüzde vermek kolay değil. Yüzde yüzümde değilim ama en kısa sürede ulaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk hafta maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile sahasında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Joao Pedro basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu galibiyetle başlamak istediklerini vurgulayarak, "Önemli bir maça çıkacağız. Taraftarımızın desteğiyle oynayacağız. Rakibi tanıyoruz onlar da bizi tanıyorlar. Galibiyetle başlamak önemli olacak. Turnuvada olmak için hırsımızın olduğunu göstermek adına önemli bir maç. Odaklanmış durumdayız" şeklinde konuştu.

"GOL ATTIĞIMDA HİSSETTİĞİMİ AÇIKLAYAMAM"

Sarı-lacivertli taraftarların Ülker Stadı'nda oynanan müsabakalarda oluşturduğu atmosfer hakkında konuşan Pedro, "İnanılmaz atmosfer vardı. Ben buraya geldiğimden beri taraftarımızın ne kadar tutkulu olduğunu gördüm. Sakatken de izleme fırsatı elde ettim. Saha içi her zaman farklı. Gol attığımda hissettiğimi açıklayamam. Taraftarlar çok tutkulu. Burada oynarken bile taraftarın ne kadar bağlı olduğunu hissedebiliyorsunuz. Gerçekten farklı bir atmosfer" diye konuştu.

"EN KISA SÜREDE YÜZDE YÜZÜME ULAŞMAK İSTİYORUM"

Sakatlık sürecine değinen deneyimli futbolcu, performans olarak yüzde yüzüne ulaşmadığını belirterek, "Son yıllarda sakatlık yaşamamıştım. Uzun süre sahalardan uzak kaldığım sakatlık olmamıştı. Gelir gelmez sakatlık yaşadım. Takımdan ayrı kalmam kolay değil. Tedavide elimden gelenin en iyisini yaptım. İlk maçta fiziksel olarak en iyi seviyede değildim. Bir aydır takımdan ayrı olduğum için bir süreye ihtiyacım olması normal. Bir yüzde vermek kolay değil. Yüzde yüzümde değilim ama en kısa sürede ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNARIZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları Dinamo Kiev müsabakasında turu hak ettiklerini ifade ederek, "O dönem elenmek bizim için üzücü olmuştu. Önemli turnuvaydı. Çok istekliydik. O maçlarda hak eden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Farklı bir turnuvada karşılaşacağız. Biz her maçı kazanmak için oynarız. Yarın ki odağımız da bu olacak" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS ek tercihleri 2022 başladı mı? Başvuru ekranı açılıyor! YKS ek tercih ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak?
Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için 3 formül! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
YKS BOŞ KONTENJAN KILAVUZU YAYINLANDI! ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile 2022 YKS 2. tercih boş kontenjanları ve taban puanları kılavuzu
Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022
SON DAKİKA: Elektrik ve doğalgazda vatandaşa fatura desteği! Kiracıları da ilgilendiriyor
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Bilgin EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi: En net tarihi verdi
Özge öğretmenin son mesajları yürek burktu! ‘Atandım, birazdan yola çıkacağız’
SON DAKİKA: Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Dinamo Kiev maçı öncesi Joao Pedro'dan galibiyet sözleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA