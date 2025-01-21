En az zararla kurtuluş planı!

sezonunun başında Marsilya'dan 15 milyon Euro'luk rekor bonservis ücretiyle geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalan Cengiz Ünder, 6 aylığına Torino'ya gidiyor… İtalyan kulübü, 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralık teklifini sundu.27 yaşındaki milli yıldızın sezon sonuna kadar olan maaşı Torino tarafından ödenecek. Cengiz bu sezon 6 resmi maçta 153 dakika süre aldı. Geçtiğimiz sezon ise 33 resmi karşılaşmada 1357 dakika oynamış. 9 gol-3 asistte kalmıştı