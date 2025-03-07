Evdeki hesap çarşıya uymadı

F.BAHÇE'YE 3 FARK LAZIM

Kadıköy'de ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'ye tur için deplasmanda 3 farklı galibiyet gerekiyor. Kanarya iki farklı kazanırsa maç uzatmaya gidecek. Her türlü beraberlik ve tek farklı yenilgi İskoç ekibine yarayacak.

ÇABA VAR SONUÇ YOK

Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde en yüksek isabetli pas (484), isabetli ve toplam orta (14 & 45), korner (11, rakip ceza sahasında topla buluşma (40), isabetli ve toplam şut (7 & 23) sayısına ulaştı. Ancak bunun sonucu tabelaya yansımadı. Rakip 2'si sayılmayan 5 gol attı.





75 MİLYON EURO'LUK RANGERS 242 MİLYONLUK TAKIMI YERE SERDİ

İskoç ekibinin ilk 11 değeri 75 milyon Euro'ydu ancak 242 milyon Euro'luk Fenerbahçe'yi ezdi geçti. Son 16'ya gruptan 8. ve son sırada kıl payı çıkan Rangers, Kadıköy'de 5 gol attı 2'si sayılmadı.



45 DAKİKA İZLENDİ!

Fenerbahçe'nın bu sezon en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da övgüyle bahsettiği Yusuf Akçiçek için devler sıraya girdi. Daha önce Anderlecht maçında Bayern Münih yetkililerinin izlediği 19 yaşındaki futbolcu için dün de Manchester United, Napoli, Leverkusen ve Leipzig scoutları stattaydı. Yusuf karşılaşmaya 11'de başladı ancak ikinci yarı yerini Talisca'ya bıraktı. Genç yıldız, oyunda kaldığı süre içinde 43 kez topla buluştu. 40/42 ile yüzde 95'lik isabetli pas yüzdesi yakaladı.



7 DAKİKADA 2 GOLÜ İPTAL

Fenerbahçe dün Rangers'ın 30 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Cyriel Dessers'i durduramadı. Daha 6. dakikada golünü atan oyuncu, 42'de Cerny'e asist yaptı. Dessers'in 51 ve 58'de attığı goller VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Kadıköy'de ve ekranları başındaki milyonlarca taraftar rahat bir nefes aldı. Ancak Fenerbahçe bu fırsatı değerlendiremedi. Dessers, Rangers'ta 1.7 milyon Euro kazanıyor. Karşılaşma sonunda Mourinho ortaya koydukları futbolla Dessers'in dünyanın en iyi oyuncusu gibi görünmesini sağladıklarını söyledi.

F.BAHÇE'NİN SERİLERİ BİTTİ

BU sezon evinde iki kez kaybeden Fenerbahçe, ligde 21 Eylül'de Galatasaray'a 3-1 yenilmiş, 11 Aralık'ta da Bilbao'ya 2-0 boyun eğmişti. Sarı-lacivertliler, Bilbao karşılaşmasının ardından sahasında oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik (Lyon) almıştı. Rangers, Fenerbahçe'nin 9 maçlık evde yenilmeme serisini bitirdi. Fenerbahçe'nin sadece Kadıköy'deki serisi bitmedi tüm kulvarlardaki 18 maçlık yenilmezliği de son buldu. Takım 2025 yılında ilk kez kaybetti. Son mağlubiyetini 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısında alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 11'i Süper Lig, 4'ü UEFA Avrupa Ligi, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik almıştı.

ÇOK HATA YAPTIK CEZAYI KESTİLER!

Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, maçtan sonra öz eleştiri yaparken umutlu konuştu: "Kesinlikle beklenmedik netice. Rangers kaliteli ama biz de kaliteli takımız. Yemememiz gereken, kolay goller yedik. Çok daha organize olabilirdik. Yapmış olduğumuz hataları cezalandırdılar. Turun ilk devresini oynadık. Oraya galibiyet için gideceğiz. Rövanşta tur atlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

TALISCA NE YAPTI?

İkinci 45'te Yusuf'un yerine oynayan Talisca, 2 kilit pas attı. 37 kez topla buluştu. Yüzde 73 isabetli pas yüzdesi yakaladı (16/22). İki isabetli, iki isabetsiz şut denemesi olan Brezilyalı oyuncu, 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. 9 top kaybı yaptı.



Maçın rövanşı 13 Mart Perşembe günü saat 23.00'te