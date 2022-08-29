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Giriş Tarihi: 29.8.2022 09:50 Son Güncelleme: 29.8.2022 17:01

Fenerbahçe'de Joao Pedro görücüye çıkıyor

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’de Joao Pedro görücüye çıkıyor

Fenerbahçe bugün Eskişehir’de Konyaspor ile karşılaşacak. Sakatlığı nedeniyle şans bulamayan Joao Pedro da ilk kez 11’de olacak.

"Benim için ideal 11 diye bir şey yok. Her maça farklı 11 ile çıkmak durumundayız" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rotasyona devam edecek.

Bugün Konyaspor ile Eskişehir'de karşılaşacak Sarı-Lacivertlilerin, Austria Wien maçına oranla ilk 11'de en az 6-7 ismi değişecek. Wien karşılaşmasında yedek olan Arao, Ferdi, Valencia, Lincoln, Zajc, Szalai ve Emre Mor tekrar 11'e dönecek.

Fenerbahçe'nin ses getiren transferi Joao Pedro'un da bu maçla sahne alması bekleniyor. Sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan golcünün, ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde bu maçta kalede Altay, 3'lü savunmada Lemos, Peres, Szalai, orta 4'lü de Ferdi, Arao, Zajc, Alioski, ileri 3'lüde ise Emre Mor, Joao Pedro ve Valencia olacak.

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Fenerbahçe'de Joao Pedro görücüye çıkıyor
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