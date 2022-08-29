Fenerbahçe’de Joao Pedro görücüye çıkıyor

"Benim için ideal 11 diye bir şey yok. Her maça farklı 11 ile çıkmak durumundayız" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rotasyona devam edecek.
Bugün Konyaspor ile Eskişehir'de karşılaşacak Sarı-Lacivertlilerin, Austria Wien maçına oranla ilk 11'de en az 6-7 ismi değişecek. Wien karşılaşmasında yedek olan Arao, Ferdi, Valencia, Lincoln, Zajc, Szalai ve Emre Mor tekrar 11'e dönecek.
Sarı-lacivertlilerde bu maçta kalede Altay, 3'lü savunmada Lemos, Peres, Szalai, orta 4'lü de Ferdi, Arao, Zajc, Alioski, ileri 3'lüde ise Emre Mor, Joao Pedro ve Valencia olacak.