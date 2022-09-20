F’Enner’in gol makinesi

Enner Valencia her 47 dakikada bir gol atıp Avrupa’nın yıldızlarını solladı
F.Bahçe'yi golleriyle sırtlayan Enner Valencia, Alanya maçını da boş geçmezken bir de asist katkısı sağladı. 32 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu bu sezon toplamda 7 gole ulaşırken2 defa da asist yaptı. Valencia, Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 3 gol atan futbolcular arasında en sık ağları sarsan isim oldu. Sarı-lacivertli oyuncu,331 dakikada 7 gol ile her47 dakikada bir ağları sarstı. Deneyimli forvetin ardından ise M.City'nin yıldızı Erling Haaland her 52 dakikada bir gol bulurken (575 dakika-11gol), Barcelona'nın yeni transferi Robert Lewandowski (449dakika-8 gol) her 56 dakikada bir skor üretti.
ALKIŞLAR CRESPO'YA
ALANYASPOR maçının yıldızlarından biri de Miguel Crespo oldu… 26 yaşındaki Portekizli orta saha, girdiği 15 ikili mücadeleden altısını alırken %87'lik pas isabetine ulaştı. 3 defa sahipsiztop kapan Crespo, attığıgol ve sahada gösterdiğimücadele ile taraftarıngönlünü fethetti