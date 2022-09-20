F’Enner’in gol makinesi

F.Bahçe'yi golleriyle sırtlayan Enner Valencia, Alanya maçını da boş geçmezken bir de asist katkısı sağladı. 32 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu bu sezon toplamdaValencia, Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 3 gol atan futbolcular arasında en sık ağları sarsan isim oldu.Deneyimli forvetin ardından ise M.City'nin yıldızı Erling Haaland her 52 dakikada bir gol bulurkenBarcelona'nın yeni transferi Robert Lewandowskiher 56 dakikada bir skor üretti.ALANYASPOR maçının yıldızlarından biri de Miguel Crespo oldu… 26 yaşındaki Portekizli orta saha, girdiği 15 ikili mücadeleden altısını alırken %87'lik pas isabetine ulaştı.