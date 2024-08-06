Fransa’da devirirsin!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.2. turda İsviçre temsilcisi Lugano'yu eleyen sarı-lacivertliler, alacağı iyi bir sonuçla mücadelede rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Eşleşmenin rövanşı 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.Fenerbahçe'de zorlu mücadelede sakatlığı olan Fred forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldızın yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek ile birlikte Mert Hakan'ın görev yapması bekleniyor. Bu arada Kanarya'nın yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri de kadroda olacak.LUGANO ile oynanan iki maçta attığı 4 golle turun mimarı olan Edin Dzeko, yine Fenerbahçe'nin en öndeki silahı olacak. En-Nesyri transferi sonrası performansıyla formayı kolay kolay teslim etmeyeceğinin mesajını veren 38'lik Bosna Hersekli forvetin Lille'e özel olarak hazırlandığı ve bu gece de ağları sarsarak kendini göstermeyi hedeflediği öğrenildi.