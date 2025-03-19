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Giriş Tarihi: 19.3.2025

Fred’in kâbusu!

Brezilyalı yıldız yine sakatlandı. Arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncu, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Bodrum FK maçında yok, derbiye şüpheli...

Fred’in kâbusu!
Sakatlıklar yüzünden birçok oyuncusundan faydalanamayan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Brezilyalı dinamosu Fred'den geldi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Fred'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu sezon iç bağlarından problem yaşayan oyuncu, 4 karşılaşmada forma giyememişti. Tecrübeli futbolcunun, ligdeki Bodrum FK mücadelesinde oynayamayacağı ancak Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı aktarıldı. Fred'in sakat veya cezalı olup forma giymediği 9 müsabakada F.Bahçe 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek.
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Fred’in kâbusu!
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