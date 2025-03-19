Fred’in kâbusu!

Sakatlıklar yüzünden birçok oyuncusundan faydalanamayan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Brezilyalı dinamosu Fred'den geldi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Fred'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu sezon iç bağlarından problem yaşayan oyuncu, 4 karşılaşmada forma giyememişti. Tecrübeli futbolcunun, ligdeki Bodrum FK mücadelesinde oynayamayacağı ancak Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı aktarıldı. Fred'in sakat veya cezalı olup forma giymediği