‘Galatasaray kayrılıyor!’

PFDK'nın İcardi'ye 1 maç ceza vermesine F.Bahçe'den tepki geldi. Yönetici Selahattin Baki'nin imzasıyla iki açıklama yayımladı. İlkinde G.Saray'ın şampiyonluk kutlamasında İcardi ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin fotoğrafı yer alırken, şu ifadeler kullanıldı:"Rakip tribünlere yapılan utanmaz harekete verilen bir maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli.Sözün bittiği yerdeyiz! Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler; saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür."metinde ise Baki, "Eğer bazı iddialardaki gibi bu görüntü ve fotoğraf montajsa, o zaman niye ceza aldı? O bir maç cezayı da almaması lazım. Görüntüler montaj değilse, neden tedbirsiz sevk ve neden bir maç? Bir kere daha bir takımın, bir camianın kayrıldığının ispatını yaşıyoruz. G.Saray yöneticisi (Rıza Morova) bir açıklama yaptı ve layıkıyla cevabını aldı. Ama bunlar hep böyle.dedi.