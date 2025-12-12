Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Göle ile ilk yaşandı
Giriş Tarihi: 12.12.2025

Tedesco’nun cezası nedeniyle kulübede olan Zeki Göle yönetiminde Fenerbahçe Avrupa’da ilk deplasman galibiyetini aldı

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco, sarı kart cezalısı olduğu için Brann deplasmanında tribündeydi. Kulübede takımı görev adamı Zeki Murat Göle yönetti. Sarılacivertlilerin yardımcı hocası 7. kez bayrağı devralırken zorlu sınavdan başarıyla çıktı. Mourinho'nun ayrılığı sonrası G.Birliği deplasmanında takımı o yönetmiş 3-1'lik galibiyet alınmıştı. Fenerbahçe Avrupa'da bu sezon ilk kez deplasmanda kazandı. Dinamo Zagreb'e deplasmanda yenilen sarılacivertliler Viktoria Plzen'le berabere kalmıştı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Feyenoord'a ve Benfica'ya dış sahada mağlup olmuştu.
