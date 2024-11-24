Gövde gösterisi

Sayılarını Djiku (kendi kalesine) ve Kolovetsios ile bulan ev sahibi, farklı yenilmekten kurtulamadı
TADİC'İN 7. HARİKASI!
Penaltıdan ağları sarsıp Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Dusan Tadic, bu sezon Süper Lig'deki 7. golünü 7. dakikada kaydetti. En-Nesyri'ye verdiği pasla 4. asistini yapan tecrübeli futbolcu geride kalan maçlarda toplam 11 kez skora direkt etkide bulundu.
Tadic'in ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 1 golü, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de iki asisti bulunuyor.
SZYMANSKİ'NİNSZYMANSKİ'NİN 181 GÜNLÜK HASRETİ BİTTİ
Sebastıan Szymanski, Fener'in kapanış golünü kaydederken bu sezon ligde ağları ilk kez havalandırdı. Ligde son kez geçen sezon İstanbulspor maçında fileleri sarsan (6-0) Polonyalı oyuncu, böylece 181 günlük sessizliğini bozmuş oldu. Szymanski, bu sezon diğer golünü Şampiyonlar Ligi'ne Lugano karşısında bulmuştu.
OĞUZ TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, hafta içinde Zenit'le oynanan hazırlık maçındaki performansı sonrası teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'le ödüllendirildi. 24 yaşındaki futbolcu, 2007/08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Süper Lig maçında iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
SABRETTİM!
OĞUZ Aydın, oynayacağını maçtan hemen önce öğrendiğini söyledi. Sarılacivertli futbolcu, "Her zaman kendimi hazır tuttum, kendimi göstermek gerektiğini düşündüm.
Enerjimi yüksek tuttum, bu sahaya da yansıdı. Sabrettim, çalışmaya devam ettim. Şansımı bekliyordum, Hoca sağ olsun verdi. Ben elimden geleni yaptım" dedi.
DEPLASMAN CANAVARI
Geçtığimiz sezonu deplasmanda yenilmeden tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 26 deplasman maçındaki 21. galibiyetini elde ederken 5 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.
Kanarya bu maçların 24'ünde fileleri havalandırırken 15'inde ise kalesini rakip forvetlere kapattı. Bu sezon da 7 dış saha müsabakasında rakip filelere 22 gol gönderdi.