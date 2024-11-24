Gövde gösterisi

Sayılarını Djiku (kendi kalesine) ve Kolovetsios ile bulan ev sahibi, farklı yenilmekten kurtulamadıPenaltıdan ağları sarsıp Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Dusan Tadic, bu sezon Süper Lig'deki 7. golünü 7. dakikada kaydetti. En-Nesyri'ye verdiği pasla 4. asistini yapan tecrübeli futbolcu geride kalan maçlardaTadic'in ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde 1 golü, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de iki asisti bulunuyor.Sebastıan Szymanski, Fener'in kapanış golünü kaydederken bu sezon ligde ağları ilk kez havalandırdı. Ligde son kez geçen sezon İstanbulspor maçında fileleri sarsan (6-0) Polonyalı oyuncu, böylece 181 günlük sessizliğini bozmuş oldu. Szymanski, bu sezon diğer golünü Şampiyonlar Ligi'ne Lugano karşısında bulmuştu.Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, hafta içinde Zenit'le oynanan hazırlık maçındaki performansı sonrası teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'le ödüllendirildi. 24 yaşındaki futbolcu, 2007/08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Süper Lig maçında iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.OĞUZ Aydın, oynayacağını maçtan hemen önce öğrendiğini söyledi. Sarılacivertli futbolcu, "Enerjimi yüksek tuttum, bu sahaya da yansıdı. Sabrettim, çalışmaya devam ettim. Şansımı bekliyordum, Hoca sağ olsun verdi. Ben elimden geleni yaptım" dedi.Geçtığimiz sezonu deplasmanda yenilmeden tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada hiç kaybetmedi.Kanarya bu maçların 24'ünde fileleri havalandırırken 15'inde ise kalesini rakip forvetlere kapattı. Bu sezon da 7 dış saha müsabakasında rakip filelere 22 gol gönderdi.