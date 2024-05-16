G.Saray derbileri bayramımızdır

FUTBOL takımına Galatasaray maçında başarılar dileyen Yıldırım, basketbol takımının da Berlin'deki Dörtlü Final'de kupayı kazanmasını istediğini söyleyerek,diye konuştu. Kendi döneminde Galatasaray derbilerine takımı nasıl motive ettiklerini ise şöyle anlattı: "Gider soyunma odasında 'Galatasaray derbileri bizim bayramımızdır' derdik o kadar. Benim dönemimde Kadıköy'de bizi hiç yenemediler, böyle de bir gerçek var. Ben hafta sonu kazanacağımıza inanıyorum.""KIMSEYLE kavga etmeyeceğim" diyen Yıldırım, "6 sene önce ben ayrılırken herkesdedi. Bugün,diyorlar. Böyle bir memleket" değerlendirmesini yaptı.YILDIRIM görev süresi için "diye konuştu.YILDIRIM tribün gruplarıyla arasının nasıl olacağı sorusuna şu yanıtı verdi:Benim hiçbir taraftarla sorunum yok. Taraftarın da benimle bir sorunu olmaması lazım.YILDIRIMsorusana 2018'deki seçimde Ali Koç'unsözlerine atıfta bulunarak yanıt verdi. İşte o cevap:YILDIRIM'IN adaylığını açıkladığı basın toplantısına medya ve konuklar sığmadı.. Çok sayıda kişi ayakta kaldı. FBTV de dahil spor ve haber kanalları canlı yayına geçti.