G.Saray derbileri bayramımızdır

FUTBOL takımına Galatasaray maçında başarılar dileyen Yıldırım, basketbol takımının da Berlin'deki Dörtlü Final'de kupayı kazanmasını istediğini söyleyerek, "Çok iyi gidiyorlar. İnşallah şampiyon olurlar"
diye konuştu. Kendi döneminde Galatasaray derbilerine takımı nasıl motive ettiklerini ise şöyle anlattı: "Gider soyunma odasında 'Galatasaray derbileri bizim bayramımızdır' derdik o kadar. Benim dönemimde Kadıköy'de bizi hiç yenemediler, böyle de bir gerçek var. Ben hafta sonu kazanacağımıza inanıyorum."
KAVGA ETMEYECEĞİM
"KIMSEYLE kavga etmeyeceğim" diyen Yıldırım, "6 sene önce ben ayrılırken herkes 'Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu'
dedi. Bugün, 'Aziz Yıldırım gelsin Türk futbolunu kurtarsın'
diyorlar. Böyle bir memleket" değerlendirmesini yaptı.
Sadece 3 yıl kalırım
YILDIRIM görev süresi için "Ben seçilirim, seçilmem o önemli değil. Ama seçilirsem 3 sene için geleceğim göreve. 72 yaşındayım, istesem de fazlasını yapamam. Kendimi çok iyi biliyorum ve tanıyorum"
diye konuştu.
BEN KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM
YILDIRIM tribün gruplarıyla arasının nasıl olacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben kimsenin adamı değilim. Taraftar da kimsenin adamı olmayacak, bir tek Fenerbahçe'nin adamı olacak. O zaman başımın üstünde yerleri olur.
Benim hiçbir taraftarla sorunum yok. Taraftarın da benimle bir sorunu olmaması lazım. Kimseye para, bilet vermeyeceğim. Kafalar değişecek."
KALAMIŞ GÖNDERMESİ!
YILDIRIM 'Bir sürpriziniz var mı?'
sorusana 2018'deki seçimde Ali Koç'un "Belki de pazartesi hep beraber güneşin doğuşunu Kalamış'tan izleriz. Neden olmasın?"
sözlerine atıfta bulunarak yanıt verdi. İşte o cevap: "Önemli sürprizim var. Kalamış'ta güneşin doğmadığını, battığını söyleyeceğim."
SALON DOLDU TAŞTI
YILDIRIM'IN adaylığını açıkladığı basın toplantısına medya ve konuklar sığmadı.. Çok sayıda kişi ayakta kaldı. FBTV de dahil spor ve haber kanalları canlı yayına geçti.