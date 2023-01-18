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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Haji Wright kıymete bindi

Haji Wright kıymete bindi
Fenerbahçe, Haji Wright transferi için çalışmalara hız kesmeden devam ederken, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, oyuncusunun transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çetin, Wright ile ilgili, "Sadece Fenerbahçe ya da Galatasaray değil, Avrupa'dan, Arabistan'dan ve Çin'den birçok takımın ilgisi var. Bizim için en iyisi neyse ona göre karar vereceğiz. Belirlediğimiz bonservis bedeli 10 milyon Euro" şeklinde konuştu. ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve beğeni toplayan 24 yaşındaki forvet, bu sezon Antalyaspor formasıyla ligde 16 maçta 10 gol attı.

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Haji Wright kıymete bindi
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