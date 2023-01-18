Haji Wright kıymete bindi

Fenerbahçe, Haji Wright transferi için çalışmalara hız kesmeden devam ederken, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, oyuncusunun transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çetin, Wright ile ilgili, "Bizim için en iyisi neyse ona göre karar vereceğiz.şeklinde konuştu. ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden ve beğeni toplayan 24 yaşındaki forvet, bu sezon Antalyaspor formasıyla ligde 16 maçta 10 gol attı.