Haziranda yeni başkan olacak

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yeni dönemde başkan olmayacağını açıkladı. Devam etmesi konusundaki ilgiye teşekkür eden Koç, haziran ayındaki kongreye atıfta bulunarak,diye konuştu. Sadettin Saran'ın imza topladığına dair haberlere de değinen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:Ben de devam etmeyidüşünmediğimi, aday olarakçıkmasının iyi olacağını söyledim.Bu son derecemert ve şeffaf yaklaşımdır. Biz'İmzayı topla ve seninle bilgileripaylaşım' dedik.KULÜBÜN ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğu açıklandı. Varlıklar toplamının 6 milyar 252 milyon TL, net gelirin 2 milyar 508 milyon TL, giderlerin 1 milyar 701 milyon TL, finansman giderlerinin 485 milyon TL, dönem kârının da 304 milyon TL olduğu ifade edildi.F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, gerek yaz gerekse ara transfer döneminde hızlı davrandıklarını, iyi bir kadro mühendisliği yaptıklarını söyledi. Çağlar'ın sadece 4 ay F.Bahçe forması giymek için Atletico Madrid'deki imza parasından fedakârlık yaptığını açıkladı. Koç, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın geri döneceği bilgisini de verdi. Koç, "Martnisan ayında ona en çok ihtiyacımız olduğu dönemde inşallah takıma katkı sağlayacak. Bu maliyeti karşılamamızda emeği olan sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Başkan Koç'un hedefinde ezeli rakipleri G.Saray da vardı. Koç şunları söyledi: "Algı yaratma, manipüle etme yeteneğine sahipler. Bizimle alakası olmayan konularla ilgili basın toplantısı yapıyorlar, devamlı Fenerbahçe gündeme geliyor. 10 pozisyonda 1 kez aleyhlerine karar çıksın, ortalığın altını üstüne getirirler. Utanma, üzülme, riyakârlık... Hiç böyle şeyleri yok. Fenerbahçe'de hiçbir yönetici verdiği parayı geri bile istemez. Kulübün hisselerine haciz getirmez. Bize kimse 'Oyuncumuzu ayarttınız' diyemez. Onlar önce oyuncunun aklını çeler ve sonra kulübünü köşeye sıkıştırırlar. İşler kötü giderken ortalığı kızıştırırlar. Biz spor kulübüyüz, onlar futbol kulübü."