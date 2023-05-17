Hızlı&Öfkeli!

elecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan sarılacivertliler, kale ile sol kanat için önemli adımlar attı. Hırvatistan Milli Takımı ile büyük çıkış yapan ve Dinamo Zagreb forması giyen Livakovic'le ilk temas kuruldu.Kanarya, Rangers ile kontratı bitecek olan sol kanat oyuncusu Ryan Kent'i de bitirdi. 26 yaşındaki İngiliz futbolcu ile ön sözleşme imzalandı. 4 dönemdir İskoç ekibinde forma giyen futbolcu için 1.7 milyon Euro garanti ücret ödeyecek olanKent bu sezon Premiership'te 29 maça çıkarken 3 golün yanı sıra 10 asistle takımına katkı verdi. Futbolcu 2019'da Liverpool'dan Rangers'a 7.2 milyon Euro bonservis ile transfer olmuştu.Dinamo Zagreb'le 6. lig zaferi için gün sayıyor. 2017-18'de başlayan seri devam ediyor.Kariyerindeki tek lig şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda Rangers forması ile yaşadı.