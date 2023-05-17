Hızlı&Öfkeli!

Hırvat kaleci Livakovic’in transferi için adımlarını sağlam atan sarılacivertliler, Rangers ile kontratı biten Kent’le ön sözleşmeyi yaptı
Gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan sarılacivertliler, kale ile sol kanat için önemli adımlar attı. Hırvatistan Milli Takımı ile büyük çıkış yapan ve Dinamo Zagreb forması giyen Livakovic'le ilk temas kuruldu. Villarreal'in dedevreye girmesine rağmenF.Bahçe, kendisini 1.5milyon Euro ücret ve 4 yıllık imzateklifi ile önde görüyor.
BU SEZON 3 GOL, 10 ASİSTLE OYNADI
Kanarya, Rangers ile kontratı bitecek olan sol kanat oyuncusu Ryan Kent'i de bitirdi. 26 yaşındaki İngiliz futbolcu ile ön sözleşme imzalandı. 4 dönemdir İskoç ekibinde forma giyen futbolcu için 1.7 milyon Euro garanti ücret ödeyecek olan F.Bahçe, 3+1 yıllık kontrat ilede opsiyonu eline alacak. Kent bu sezon Premiership'te 29 maça çıkarken 3 golün yanı sıra 10 asistle takımına katkı verdi. Futbolcu 2019'da Liverpool'dan Rangers'a 7.2 milyon Euro bonservis ile transfer olmuştu.
Livakovic
Dinamo Zagreb'le 6. lig zaferi için gün sayıyor. 2017-18'de başlayan seri devam ediyor.
Ryan Kent
Kariyerindeki tek lig şampiyonluğunu 2020-21 sezonunda Rangers forması ile yaşadı.