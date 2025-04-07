Hocamı çok seviyorum

Trabzonspor maçına 11'de başlayan ve başarılı bir performans gösteren Maximin "Takım adına çok mutluyum. Çok zor bir maçtı. Geriye düşüp sonrasında 4-1 bitirmek güzel. Taraftarımız bunu hak ediyor. Zorlu maçları kazanmamız gerektiğini biliyoruz. İki takım arasındaki geçmişi de biliyorum. Deplasmanda 3-2 kazandığımız karşılaşmada da bunu gördüm" dedi. Maximin, Mourinho ile sosyal medyada yaşadığı tartışma ve kısa bir süre kadro dışı kalıp takıma geri dönüşünü ise şöyle yorumladı: "Söylenecek çok şey var ama hocamla bir sorun yok. Onu seviyorum, o da benimle aynı düşüncededir. Sosyal medyada görünen her şey doğru değil. İnanmayın. Teknik direktör olmak da kolay değil. Bir tercih yapmaları gerekiyor. Her maç iki yabancının dışarıda kalması gerekiyor. Benim için önemli olan elimden gelenin en iyisini yapmak. Takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Muhteşem bir performans gösteren Talisca adına da çok mutluyum."



DUYGULAR KARŞILIKLI

Mourinho da Maximin ile ilgili şöyle konuştu: "Maximin'i çok seviyorum. Kendisi harika bir çocuk. Fiziksel anlamda üst seviyede olduğunda çok beğendiğim bir oyuncu" ifadelerini kullandı.