İhtiyar delikanlılar derbiye saklandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi bazı futbolcularını dinlendirmeyi düşünüyor. Üst üste çok fazla süre alan 36 yaşındaki Tadic'i kulübeye çekmeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı, onun yerine İrfan Can Kahveci'ye forma şansı verecek.

İleri uçta ise 38 yaşında olan Edin Dzeko, derbiye saklanacak bir başka futbolcu olacak. İlk maçta alınan 3-0'lık galibiyetin rahatlığıyla sarı-lacivertlerde Dzeko'nun yerine Anderson Talisca'nın forma giymesi bekleniyor. Orta sahada ise Fred göreve devam edecek.