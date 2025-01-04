İlk hedef Kevin Danso

Dört koldan stoper arayışına devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir ismi listesine dahil etti: Kevin Danso. Fransa Ligue 1'de Lens forması giyen Avusturyalı oyuncuyu gözüne kestiren sarı-lacivertliler, kesenin de ağzını açtı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun fiziği güçlü, lider özellikli profiline uyan ve onayının da alındığı 26 yaşındaki stoper için yönetim elinden geleni yapacak. Bundesliga'dan ve La Liga'dan da taliplisi bulunan Danso'yu almak adına Fenerbahçe'nin 18 milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi. Fransız ekibi kapıyı 25 milyon Euro'dan açsa da yönetim, pazarlıklarla bonservisi aşağıya çekmeyi hedefliyor. Kulübün onay vermesinin ardından Kanarya, Jose Mourinho kozuyla oyuncuyu da ikna etmeyi umuyor.





PHİLOGENE İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

ASTON Villa Teknik Direktörü Unai Emery, adı F.Bahçe ile anılan futbolcusu Jaden Philogene için açıklama yaptı. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun potansiyeli olduğunu belirtirken, "Ancak uyum süreci yavaş ilerliyor. Kış transfer döneminde onu kiralamayı düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.