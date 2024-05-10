İmzaları topladı yüzde 90 aday!

Haziran ayında yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe'de gözler başkan Ali Koç'a çevrildi. Yeniden aday olup olmayacağı camia tarafından merak edilenGöreve talip olan"Önümüzü görmek için sayın Koç'un kararını bekliyoruz. Kendisi cuma (bugün) aday olup olmayacağını açıklarsa ona göre pozisyon alacağız. Ama cuma açıklamazsa pazartesi günü aday olsa da adaylığımı bildiririm" demişti.Listesine de Saran'ın ekibinden üç kişi alacağı öğrenildi. Diğer bir senaryo ise Koç'un aday olmaması. Saran'ın yarışa girmesi halinde eski Başkan Aziz Yıldırım'ın da seçime gireceği konuşuluyor. Bu arada