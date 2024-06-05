‘İsmail Kartal, Koç’u Allah’a havale etsin’

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalarına devam etti. Sarılacivertlilerle yolları ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın daha önce söylediğisözlerine de yanıt veren Yıldırım, "İsmail Kartal beni Allah'a havale edeceğine kendi yöneticilerini etsin.dedi ve şöyle devam etti:"Ben liderim, başkan değilim. Yapım gereği olamam da. Ben 'G.Saray'ı yeneceğiz' demesem yener miydik? Bankalar Birliği ile 330 milyon dolarlık anlaşma yaptılar.Niye yalan söylüyorsunuz? Biz Mourinho'nun menajeri ile 15 milyon Euro'ya anlaştık, menajerlik ücreti hariç.""Bir de Biz daha ucuza anlaştık' diyorlar.Ne olduğunu söyleyeyim o zaman, menajerine açıktan para verdiniz. Geçen gün Ali Bey bir söz söyledi; 'At yalanı...' diye. Bütün kongre üyelerine hakaret ediyor. Böyle şey olur mu? Bütün camiadan özür dilemesi lazım."