‘İsmail Kartal, Koç’u Allah’a havale etsin’

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalarına devam etti. Sarılacivertlilerle yolları ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın daha önce söylediği "Seçimlerle ilgili hocalar geldi gitti, oyuncularım demoralize oldu. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum"
sözlerine de yanıt veren Yıldırım, "İsmail Kartal beni Allah'a havale edeceğine kendi yöneticilerini etsin. Benden önce görüştüklerini söylüyorlar Mourinho'yla"
dedi ve şöyle devam etti:
NİYE YALAN SÖYLÜYORSUNUZ
"Ben liderim, başkan değilim. Yapım gereği olamam da. Ben 'G.Saray'ı yeneceğiz' demesem yener miydik? Bankalar Birliği ile 330 milyon dolarlık anlaşma yaptılar. E hani benim borcum 600'dü? Geri kalan 300 milyon dolar nerede?
Niye yalan söylüyorsunuz? Biz Mourinho'nun menajeri ile 15 milyon Euro'ya anlaştık, menajerlik ücreti hariç."
BÜTÜN CAMİADAN ÖZÜR DİLESİN
"Bir de Biz daha ucuza anlaştık' diyorlar. Ya benimle 15'e anlaşan insan, seninle daha ucuza anlaşır mı?
Ne olduğunu söyleyeyim o zaman, menajerine açıktan para verdiniz. Geçen gün Ali Bey bir söz söyledi; 'At yalanı...' diye. Bütün kongre üyelerine hakaret ediyor. Böyle şey olur mu? Bütün camiadan özür dilemesi lazım."