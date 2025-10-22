İspanya’da gündem Duran’ın maliyeti!

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı nedeniyle bir türlü form tutturamayan Jhon Duran, İspanyol Marca gazetesinde manşete taşındı. Haberde, 1 yıllığına sarı-lacivertlilere kiralanan 21 yaşındaki genç forvetin, finansal ve sportif bir skandalın odağında yer aldığı, kira bedelinin fahiş maliyeti, sahadaki yokluğuyla keskin bir tezat oluşturduğu aktarıldı.A Spor yorumcularının sözlerine de yer verilirken, "Ligin ilk yarısı bitmek üzere ve Duran ortalıkta yok. Oyuncunun kiralık bedeli 20 milyon Euro" ifadeleri de kullanıldı.