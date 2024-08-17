İşte Ferdi’nin alternatifleri

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Brighton'un 35 milyon Euro bonservis bedeli teklifine rağmen Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmayı hedefliyordu. Ancak oyuncunun gitmek istemesi nedeniyle ayrılık ihtimali güçlenirken yönetim de alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı.Club Brugge forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro.Listeninüçüncü sırasındaiseArchieBrown bulunuyor. 22 yaşındakiİngiliz oyuncunun Gent'le mukavelesi2027 yılına kadar devamediyor. Yönetim, üç oyuncu içingörüşmelerini sürdürürken FerdiKadıoğlu'nun Brighton'a transferiningerçekleşmesi halinde hiçzaman kaybetmeden yeni sol bekintakıma katılmasınınhedeflendiği belirtildi.Club Brugge formasıyla 87 maçta 6 gol ve 10 asistle oynadıTottenham'da 67 maçta 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.Gent'te 48 maçta forma giydi ve 6 asist katkısı sağladı.Arka adalesindeki gerilmeden dolayı Lille maçında oynayamayan Ferdi Kadıoğlu ve Fred'in tedavisi tamamlandı. İki futbolcu da Fenerbahçe'nin bugün Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna dahil edilerek İzmir'e götürüldü.