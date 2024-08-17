İşte Ferdi’nin alternatifleri

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Brighton'un 35 milyon Euro bonservis bedeli teklifine rağmen Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmayı hedefliyordu. Ancak oyuncunun gitmek istemesi nedeniyle ayrılık ihtimali güçlenirken yönetim de alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, sol bek listesinin ilk sırasına Bjorn Meijer'i koydu.
Club Brugge forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro.
GİDERSE HEMEN YENİSİ GETİRİLECEK
İkinci sırada Sergio Reguilon yer alıyor. Tottenham'da kariyerini sürdüren 27 yaşındaki Reguilon'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Listenin
üçüncü sırasında
ise
Archie
Brown bulunuyor. 22 yaşındaki
İngiliz oyuncunun Gent'le mukavelesi
2027 yılına kadar devam
ediyor. Yönetim, üç oyuncu için
görüşmelerini sürdürürken Ferdi
Kadıoğlu'nun Brighton'a transferinin
gerçekleşmesi halinde hiç
zaman kaybetmeden yeni sol bekin
takıma katılmasının
hedeflendiği belirtildi.
Bjorn Meijer
Club Brugge formasıyla 87 maçta 6 gol ve 10 asistle oynadı
Sergio Reguilon
Tottenham'da 67 maçta 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Archie Brown
Gent'te 48 maçta forma giydi ve 6 asist katkısı sağladı.
GÖZTEPE KADROSUNA DAHİL EDİLDİ
Arka adalesindeki gerilmeden dolayı Lille maçında oynayamayan Ferdi Kadıoğlu ve Fred'in tedavisi tamamlandı. İki futbolcu da Fenerbahçe'nin bugün Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna dahil edilerek İzmir'e götürüldü.